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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوان يواصل الاستعداد لملاقاة النجوم بالجولة الثانية

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى بقيادة حمدى حمدان، المدير الفنى للفريق، مباراة ودية عصر اليوم، الخميس، أمام نادى التحرير بملعب نادى أسوان فى إطار استعدادات الفريق لملاقاة نادى النجوم ضمن مباريات الأسبوع الثانى لدورى المحترفين يوم الاثنين المقبل 2/10/2023 باستاد أسوان فى الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن يؤدى أسوان تدريباته يومى الجمعة والسبت على ستاد أسوان، ويؤدى تدريبه الأخير الأحد على ملعب النادى، ويسعى الجهاز الفنى إلى إصلاح الأخطاء التى ظهرت بأداء الفريق خلال مواجهة بتروجيت فى جولة الافتتاح وخسرها الفريق بهدفين دون رد.

وأكد حمدى حمدان، المدير الفنى للفريق الأول لنادى أسوان، أن الحكم على الفريق مازال مبكرا وجاهزية اللاعبين فرديا وجماعيا لم تكتمل بعد، وذلك نظرا لمرور الفريق بمرحلة انتقالية نتيجة الهبوط من الدورى الممتاز، والجميع يسعى لعودة أسوان لمكانتة الطبيعية ومجلس الإدارة نجح خلال الفترة الماضية فى توفير متطلبات واحتياجات الفريق فى ظل ظروف النادى.

وأوضح أن الفريق يضم خبرات كبيرة من اللاعبين أمثال مسعد عوض وكاستيلو ومحمد العشرى وعلى فتحى ومحمد مرسى وحسام عرفات وكريم مصطفى وجدو ومحمود صلاح، بالإضافة للعناصر الشابة واللاعبين تحت السن من أبناء النادى.

وأشار المدير الفنى لأسوان إلى صعوبة نظام مسابقة دورى المحترفين فى ظل الفرق الكبيرة التى يضمها ودور واحد تقام من خلاله المباريات ثم مرحلة الصعود، وهذا يستلزم تحقيق الاستقرار الفنى والإدارى للفريق فى ظل مساندة جماهير نادى أسوان.

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