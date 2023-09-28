مفاجأة إدارة الزمالك لـ اللاعبين الأجانب قبل لقاء آرتا سولار الجيبوتي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل داخل إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “إدارة الزمالك تصرف جزء من مستحقات اللاعبين الأجانب خلال ساعات قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي”.

يعقد في الرابعة عصر غدا الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي بأحد فنادق القاهرة، للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء، وبعض الأمور الإدارية.

ومن المقرر أن يحضر من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الغاني المكلف بإدارة اللقاء وممثلي نادي أرتا سولار.

ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من، الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.