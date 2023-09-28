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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدن المنوفية الجامعية تعلن استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد

تجهيزات مدارس المنوفية
تجهيزات مدارس المنوفية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية وتكثيف المرور الميدانى على كافة المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة للوقوف على كافة الترتيبات والاستعدادات النهائية لإستقبال العام الدراسى الجديد لضمان توفير مناخ تعليمى متميز و تحقيق الإنضباط بالعملية التعليمية حفاظا على مصلحة أبنائنا الطلاب. 


تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة وبالتنسيق التام مع الإدارات التعليمية جهودهم المكثفة فى متابعة الحالة العامة بالمدارس والمنشآت التعليمية بكافة أرجاء المحافظة ، فضلا عن شن حملات النظافة المكبرة بمحيط المدارس لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات ونقلها أولا بأول لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ، وكذا التأكد من توافر كافة المرافق الحيوية داخل المدارس لضمان توافر جميع عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية.

 

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ومن جانبه شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لإنتظام العملية التعليمية ، والإستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام وعرض تقارير دورية للوقوف على الحالة العامة وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة للعمل على حلها فوراً .

 


جدير بالذكر أنه من المقرر بدء وانتظام الدراسة للصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية يوم الأحد الموافق 1/10/2023 ، على أن تنتظم الدراسة بكافة المراحل التعليمية إعتباراَ من اليوم التالى الإثنين 2 أكتوبر القادم ، وذلك حرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب.

مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس المنوفية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استقبال العام الدراسى الجديد العام الدراسي الجديد المنوفية انتظام الدراسة

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