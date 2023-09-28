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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية ضمانة لنزاهتها

أكد النائب عمرو القطامي:
أكد النائب عمرو القطامي: عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن

أكد النائب عمرو القطامي: عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة منضبط، وتضمن مددًا كافية لجميع المراحل.

 

وأشار النائب إلى أن إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، بجانب متابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، يؤكد نزاهتها وشفافيتها.

 

وأوضح القطامي في بيان صحفي له اليوم، أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات الرئاسة، وتحديد الجدول الزمني للانتخابات تتوافق مع الدستور ومع القوانين المنظمة للانتخابات، وليس هناك أي ضغط في الوقت.

 

وقال نائب مستقبل وطن: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية منح مدد كافية لكافة مراحل العملية الانتخابية، بما فيها فترة تحرير المواطنين للتوكيلات للمرشحين المحتملين والتي خصصت لها الهيئة فترة 15 يوما.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لا يختلف في توقيتاته عن جداول الانتخابات السابقة، ولا توجد فيه أي مشكلة، مشيدا بتوافد المواطنين لتحرير التوكيلات للمترشحين أمام مكاتب الشهر العقاري منذ اللحظة الأولى.

 

واختتم النائب عمرو القطامي أن الانتخابات الرئاسية انطلاقة جديدة للوطن، وتأكيد أن مصر قادرة على إجراء كل استحقاقاتها الدستورية، رغم كل التحديات.

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