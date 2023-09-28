عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تلبية نداء مصر.. نقابة العمال تعلن المشاركة بكثافة لانتخاب السيسي في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

دعا مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية عمال مصر بصفة عامة والخدمات الادارية والاجتماعية بصفة خاصة إلى الاصطفاف خلف شعار "يد تبنى... ويد تنتج" .. و"مصر الجمهورية الجديدة شامخة للابد" والحفاظ على قيم  العمل ومشاركة الوطن  علي كافة المستويات والنزول بكثافة لتلبية نداء مصر فى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة لاستكمال  بناء جسور التنمية فى كل المسارات.

توفير التدابير اللازمة

وأكد مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التزامه بالسير قدما نحو توفير التدابير اللازمة والمساهمة فى وضع التشريعات المنظمة لدولاب العمل بالتعاون مع الجهات المنوطة بذلك سواء كان ذلك بتقديم المقترحات والانضبطات مما يساهم فى تحقيق أفضل أداء لكل عمل واجب مطلوب تجاه "الجمهورية الجديدة".

جاء ذلك فى بيان صادر عن مجلس ادارة النقابة بمناسبة احتفال مصر والأمتين العربية والاسلامية بالمولد النبوى الشريف؛ مؤكدا ان التنظيم العمالى يظل مقتديا برسول الله وتعاليم الدين الاسلامى والايمان بقدسية العمل وإعلاء راية الوطن بزيادة الانتاج وساعات العمل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها زي موحد في المدارس لكننا حددنا ضوابطه

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

ترشيحاتنا

تفاصيل إتفاق الأهلي مع الشركة الإيطالية حول أزمة مباريات الدوري الأفريقي

حاطط حشيش في الشيكولاته.. حيثيات حبس ماريو بعد ضبطه في مطار القاهرة

بعد كارثة دانيال | تحذير رسمي من الأرصاد بسبب هذه الظواهر

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

مصر والإمارات توقعان اتفاقية لمقايضة الجنيه والدرهم

زوجات النبي .. تزوج 11 امرأة لحكمة من الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنك في المستشفى.. إليك طرق علاج منزلية لآلام الظهر

فيديو صادم.. طفلة تطلق النارعلى نفسها بجوار قريبها الشاب في أمريكا

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

يمكنها تغيير المناخ.. باحثون يابانيون يكتشفون جسيمات مهمة في السحب

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ