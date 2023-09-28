تلبية نداء مصر.. نقابة العمال تعلن المشاركة بكثافة لانتخاب السيسي في الانتخابات الرئاسية

دعا مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية عمال مصر بصفة عامة والخدمات الادارية والاجتماعية بصفة خاصة إلى الاصطفاف خلف شعار "يد تبنى... ويد تنتج" .. و"مصر الجمهورية الجديدة شامخة للابد" والحفاظ على قيم العمل ومشاركة الوطن علي كافة المستويات والنزول بكثافة لتلبية نداء مصر فى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة لاستكمال بناء جسور التنمية فى كل المسارات.

توفير التدابير اللازمة

وأكد مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التزامه بالسير قدما نحو توفير التدابير اللازمة والمساهمة فى وضع التشريعات المنظمة لدولاب العمل بالتعاون مع الجهات المنوطة بذلك سواء كان ذلك بتقديم المقترحات والانضبطات مما يساهم فى تحقيق أفضل أداء لكل عمل واجب مطلوب تجاه "الجمهورية الجديدة".

جاء ذلك فى بيان صادر عن مجلس ادارة النقابة بمناسبة احتفال مصر والأمتين العربية والاسلامية بالمولد النبوى الشريف؛ مؤكدا ان التنظيم العمالى يظل مقتديا برسول الله وتعاليم الدين الاسلامى والايمان بقدسية العمل وإعلاء راية الوطن بزيادة الانتاج وساعات العمل.