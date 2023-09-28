ضبط عاطل بحوزته 200 طربة حشيش بقيمة 1.4 مليون جنيه بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل، بحوزته 200 طربة من مخدر الحشيش، بقيمة 1.4 مليون جنيه، قبل ترويجهم بالبحيرة.



وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصدت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عاطل، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بمليون و400 ألف جنيه .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.