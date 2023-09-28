المصريين الأحرار يحرر أول توكيل لترشح السيسي بالخارج

حرر أحمد علي حسن عضو الهيئة العليا ومسؤول شؤون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار اول توكيل لترشح السيسي رئيسا لمصر وذلك بمقر القنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية.



وجاء ذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لكافة اللجان والأمانات بإجراء كافة التوكيلات لتأييد الرئيس السيسي داخل مصر وخارجها.



وقال أحمد علي حسن، إن الحزب وقيادته يتابع مسار الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها لدعم مرشحه الرئاسي داخليا و خارجيا، ويقف بكل قوة لدعم الرئيس السيسي باعتباره مرشحا للحزب.



وأضاف ، أن أبناء الجالية المصرية بالسعودية ومنطقة الخليج العربي يحرصون علي المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية اسمي الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح أن المصريين الأحرار اول الأحزاب التي لها تواجد بكافة بلدان دول العالم ولذا عليهم مسؤولية كبري في توضيح الحقائق ومساندة بلادهم وفق الرؤية الحزبية الشاملة.

وكان المصريين الأحرار اول الأحزاب والقوي السياسية وأعلن في ٣ يوليو دعم السيسي في ماراثون ٢٠٢٤ واعتباره مرشح الحزب الرئاسي، وأطلق حملة حزبية شعبية لتضم حشود بالآلاف لتأييد الرئيس.