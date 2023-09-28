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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"يفسد كل شيء يلمسه".. رئيس النواب الأمريكي يشن هجوما عنيفا على بايدن

بايدن ومكارثي
بايدن ومكارثي

انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الخميس، عمل جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة، قائلاً إنه يفسد كل شيء يلمسه.

وكتب مكارثي، عبر منصة “إكس”: "يبدو أن كل شيء يلمسه بايدن يفسده”، مشيرا إلي أن “سياسة الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي أدت إلى تدمير الحدود الأمريكية”.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن “دعم السيارات الكهربائية تسبب في إضرابات نقابات السيارات”.

كما أكد مكارثي أن “سياسة بايدن الاقتصادية أدت إلى تضخم قياسي”.

وأمس، دعا مكارثي، الرئيس جو بايدن، إلى التدخل شخصياً في وسط مخاوف من الإغلاق الوشيك للحكومة في ظل غياب توافق في الآراء بشأن اعتماد الميزانية المؤقتة للبلاد.

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وقال مكارثي: “أطلب من الرئيس التدخل لأن مجلس الشيوخ لم يقم بعمله ولم يواصل جهود مجلس النواب.. يجب على الرئيس أن يتدخل ويفعل شيئا، وإلا فإننا نواجه إغلاقا”.

ومن أجل تجنب إغلاق آخر، يتعين على الكونجرس إقرار ميزانية كاملة أو قصيرة الأجل للبلاد قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في الأول من أكتوبر.

مكارثي مجلس النواب الأمريكي أمريكا بايدن

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