نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 .. عبر هذا الرابط

انتهى مكتب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ من ترشيح جميع طلاب الشهادات المعادلة وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي ، كما أنهى مكتب تنسيق الجامعات مرحلة التقدم لتقليل الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣ .

موعد نتيجة تقليل الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة ٢٠٢٣ من المقرر إعلانها خلال ٧٢ ساعة من اغلاق المرحلة وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢٣

وكشف مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023 انه يمكن لطلاب الشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢٣ على هذا الرابط : https://tansik.digital.gov.eg

تقليل الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تيسيرا على الطلاب تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام هؤلاء الطلاب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية .