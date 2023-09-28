بعد الهزيمة من المصري .. أول رد فعل من فاركو عبر فيسبوك

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أول رد فعل لفريق فاركو بعد الهزيمة أمام المصري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

ونشرت الصفحة الرسمية لفاركو صورة من المباراة وعلقت : هل تغيرت قوانين اللعبة مع بداية الموسم الجديد .

وفاز المصرى بتغلبه على فاركو بهدف للاشيء فى اللقاء الذى أقيم اليوم باستاد برج العرب فى إطار الجولة الثانية للدورى .

أحرز هدف المباراة ميدو جابر فى الدقيقة 53 واضاع مروان حمدى ضربة جزاء للمصرى مهدرا فرصة التقدم فى الدقيقة 39 من الشوط الأول .

بفوزه غادر المصرى المركز الأخير وتقدم للمركز العاشر برصيد 3 نقاط وتراجع فاركو للمركز الأخير بدون نقاط .