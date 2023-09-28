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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول تعليق لـ آثار القاهرة بعد مصرع موظفة الكلية بإطلاق الرصاص من زميلها

موظفة جامعة القاهرة
موظفة جامعة القاهرة

نعت كلية الآثار جامعة القاهرة ، الموظفة نورهان حسين مهران التى قام زميلها بإطلاق الرصاص عليها أمس.

وقالت كلية الآثار، تنعي اسرة كلية الاثار جامعة القاهره الزميلة العزيزه نورهان حسين  مهران الاخصائية الرياضية برعاية الشباب بالكلية نتيجة الحادث المؤلم بالامس ندعو الله ان يتغمدها برحمته وان يسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفره وانا لله وانا اليه راجعون 
 

موظفة جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، كانت قد انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وقاموا بأعمال التحقيقات المبدئية مع جميع الموجودين في المبنى، وتحديدا الدور الثالث الذي شهد أعمال الواقعة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وضبط المتهم.

وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وأظهرت كاميرات المراقبة قيام المتهم باستقلال سيارة ملاكي وفر هاربًا، كما أمرت بتشريح جثة المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها «نورهان. ح» -32 سنة- موظفة برعاية الشباب بكلية الآثار، وتبين أن المجني عليها أصيبت بحوالي 4 طلقات نارية بأماكن متفرقة، وتم نقلها لمستشفى الطلبة وتوفيت بمجرد وصولها.

جامعة القاهرة ا كلية الاثار جامعة القاهرة مسرح الجريمة مسرح الحادث نيابة العامة

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