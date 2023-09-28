محصلتش في آبل من 10 سنين | مشكلة خطيرة بـ آيفون 15

نشرت فضائية سكاى نيوز عربية تقريرًا بشأن المشاكل التي تقابل مستخدمي هاتف iPhone 15 Pro الجديد الذي طرحته شركة Apple.

وكشف التقرير أن رغم الشهرة الواسعة التى حققها هاتف آيفون إلا أن مستخدميه تقدموا بالعديد من الشكاوى منها ارتفاع درجة حرارة الهاتف بصورة خطيرة بمجرد الاستخدام العادي.

سرعة انحناء الهاتف

وتابع التقرير: اشتكى مستخدمو الهاتف الجديد لشركة آبل من سرعة تغير اللون وسرعة الخدش، إضافة إلى سرعة انحناء الهاتف.

وأكد أن مشكلة الانحناء والضغط، فى هاتف آيفون الجديد لم تشهدها اصدارات الشركة منذ 10 سنوات بالتحديد من وقت إصدار نسخة آيفون 6.