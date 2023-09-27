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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مش عيب المعالج.. اعرف السبب الحقيقي لمشاكل آيفون 15 مع السخونة

طرحت شركة  آبل  Apple مؤخرًا الجيل التالي من هواتف الآيفون سلسلة  iPhone 15  التي تتميز بمجموعة من الترقيات أهمها تبديل الإطار المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بإطار جديد من التيتانيوم، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro المتطورة التي تم إنتاجها باستخدام عملية TSMC المتقدمة مقاس 3 نانومتر. 

ومع ذلك، ظهرت مجموعة من التقارير الإخبارية من مصادر مختلفة، تشير إلى أن عدد كبير من مستخدمي أجهزة  iPhone 15 Pro  يواجهون مشكلات بسبب ارتفاع درجة الحرارة المبالغ فيه.

آيفون

جاءت التكهنات الأولية بخصوص هذا الخلل التقني بأن السبب الأساسي هو شركة TSMC واستخدامها تقنية الـ 3 نانومتر مع المعالجات الجديدة وأنها تعدلت استخدام هذه المعمارية الجديدة مما وبالتالي ورطت آبل Apple في مشكلة مع موديلات هذا العام.

ومع ذلك، أشار محلل الصناعة الشهير Ming-Chi Kuo الآن إلى أن مشاكل الحرارة المرتفعة للأجهزة لا علاقة لها بتقنية TSMC المستخدمة ودقة تصنيع نانومتر، بل تنشأ بدلاً من ذلك من مصدر آخر.

ووفقًا لـ كو، "السبب الرئيسي لمشكلة ارتفاع حرارة الهواتف هو على الأرجح التنازلات التي تم إجراؤها في تصميم النظام الحراري لتحقيق وزن أخف مثل تقليل مساحة تبديد الحرارة واستخدام إطار من التيتانيوم، مما يؤثر سلبًا على الكفاءة الحرارية لهذه الهواتف"

آيفون

يبدو أن شركة Apple ربما قامت بمقايضات في تصميم النظام الحراري لمنع طرازات iPhone 15 Pro من أن تصبح ثقيلة الوزن جدًا وكان اهتمامها الأساسي الوزن الخفيف مما انعكس بالسلب على باقي المواصفات. 

وعند مقارنته بطراز iPhone 14 Pro السابق، نجحت شركة Apple في خفض وزن طراز iPhone 15 Pro بمقدار 19 جرامًا. ومع ذلك، من المرجح جدا أن يكون هذا الانخفاض في الوزن مسؤولاً عن مشكلة السخونة الحادة خاصة عند دمجه مع الإطار الجديد المصنوع من التيتانيوم.

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ويتوقع كو أن تعالج شركة آبل على الأرجح المشكلة من خلال تحديثات برمجية قادمة للعملاء، ولكن انتهاء مشكلة السخونة الزائدة لن ينتهي بالتحديث بل من المتوقع أن يؤثر على أداء شريحة Apple A17 Pro للحفاظ على درجات الحرارة تحت السيطرة، وبالتالي توقع معالج أقل في الكفاءة. 

ويحذر "كو" أيضًا من أنه إذا لم تعالج Apple هذه المشكلة بشكل فعال، قد يكون لذلك تأثير سلبي على مبيعات سلسلة iPhone 15 Pro وأيضا الطرازات القادمة، لكن السؤال الأكثر إلحاحًا هو كيف لشركة كبيرة مثل آبل أن تغفل هذه المشكلة الواضحة جدا في أثناء الاختبارات الأولية قبل الطرح الرسمي؟

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