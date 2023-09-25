عودة الأزرار وبطارية محسنة.. آبل تغيَّر جلدها مع iPhone 16

بعد إصدار سلسلة هواتف شركة آبل من الجيل التالي وهي عائلة الـ آيفون iPhone 15، بدأت الضجة والتسريبات الجديدة تنتشر حول منتجات Apple القادمة، وتحديدا سلسلة iPhone 16، وماذا نتوقع منها.

تشير التقارير الصادرة عن المواقع التقنية المتخصصة إلى تغيير كبير في الأسماء التجارية، فمن المتوقع أن تطلق شركة Apple على طرازها الأعلى اسم "Ultra"، وليس "Pro Max" كما اعتادت خاصة وأن الكثير من محبي آبل يرون أن اسم "ماكس" من أسخف الأسماء التجارية.

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قد تكون وحدات الكاميرا الخاصة بجهاز iPhone 16 متوافقة مع سماعة Vision Pro، كما تشير مصادر مثل Majin Bu، مراسل مدونة منتجات Apple، إلى أن iPhone 16 Ultra سيقدم ثلاث وحدات جديدة للكاميرا المدمجة المتوافقة مع سماعات الرأس Vision Pro، مما قد ينقل تجارب الواقع المعزز إلى مستوى جديد تمامًا.

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هناك أيضا أخبارًا سارة بالنسبة للبطارية وعمرها، لا تقلق بعد الآن من نفاد الطاقة، سيكون جهاز iPhone 16 القياسي مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وميزة أنيقة للتبديل إلى "وضع الموجة المليمترية" millimeter wave mode للحفاظ على عمر البطارية.

من الأمور الأخرى التي تجذب الانتباه هو "زر العرض" الذي سيكون متاحا مع iPhone 16 Pro، يشبه شريط Glance Bar من "مايكروسوفت" المستخدم في Surface Duo 2، ولكنه أيضًا زر فعلي، وليس زرًا رقميًا.

تشير التسريبات السابقة إلى أن سلسلة iPhone 16 ستكون مع أزرار الحالة الصلبة الافتراضية، لجلب مزيد من و الوظائف إلى المتشكيلة. من المتوقع أن يتميز الإصدار Pro بشاشة مقاس 6.3 بوصة وترقيات مذهلة للكاميرا، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مقربة

5X Polyprism.