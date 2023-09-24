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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعليق غير متوقع لـ إيلون ماسك على آيفون iPhone 15 Pro Max.. ماذا قال؟

إيلون ماسك يعلق على
إيلون ماسك يعلق على آيفون iPhone 15 Pro Max

أحدث إطلاق سلسلة هواتف آيفون الجديدة iPhone 15 في الثاني عشر من سبتمبر الحالي ضجة كبيرة عالميا، حيث تسببت الهواتف في طوابير طويلة في متاجر أبل في جميع أنحاء العالم من أجل الشراء، وهي رغبة شاركها أغنى شخص في العالم أيضا. 

 

وأثار رأي الملياردير، إيلون ماسك جدلا واسعا عندما عبر عن رغبته في شراء هاتف iPhone 15 Pro Max الأكثر تميزا في سلسلة هواتف آيفون الجديدة، حيث علق على صور تم التقاطها بواسطة الهاتف الجديد، والتي نشرها رئيس شركة أبل، تيم كوك.  

 

وشارك تيم كوك صورا ملتقطة من قبل المصورين المشهورين ستيفن ويلكس وروبن وو بواسطة الهاتف، تظهر عددا من المناظر الطبيعية، ووصفها كوك بأنها توضح الإمكانات الإبداعية اللامحدودة للهاتف. 

 

ورد ماسك على المنشور الذي ظهر على منصته X قائلا "إن جمال صور وفيديو iPhone لا يصدق." 

كما أشاد ماسك  بمنتجات أبل الأخرى التي عرضها كوك في منشور آخر والتي تضمنت إطارات Apple Watch المحايدة للكربون، وأحدث AirPods، معلقا “ سأشتري واحدة”. 

وأحدث إعلان ماسك عن رأيه في منتجات أبل ضجة، كما أثار فضول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن اختياره للطراز واللون، وفقا لـ The Current. 

 

وتساءل آخرون عما إذا كان ماسك سيشتري وحدة واحدة من الهاتف والمنتجات الأخرى أم هل سيشتري الشركة بأكملها، كما قال بعضهم مازحين أن ماسك يروج لمنتجات شركة أبل.  

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