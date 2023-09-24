تعليق غير متوقع لـ إيلون ماسك على آيفون iPhone 15 Pro Max.. ماذا قال؟

أحدث إطلاق سلسلة هواتف آيفون الجديدة iPhone 15 في الثاني عشر من سبتمبر الحالي ضجة كبيرة عالميا، حيث تسببت الهواتف في طوابير طويلة في متاجر أبل في جميع أنحاء العالم من أجل الشراء، وهي رغبة شاركها أغنى شخص في العالم أيضا.

وأثار رأي الملياردير، إيلون ماسك جدلا واسعا عندما عبر عن رغبته في شراء هاتف iPhone 15 Pro Max الأكثر تميزا في سلسلة هواتف آيفون الجديدة، حيث علق على صور تم التقاطها بواسطة الهاتف الجديد، والتي نشرها رئيس شركة أبل، تيم كوك.

وشارك تيم كوك صورا ملتقطة من قبل المصورين المشهورين ستيفن ويلكس وروبن وو بواسطة الهاتف، تظهر عددا من المناظر الطبيعية، ووصفها كوك بأنها توضح الإمكانات الإبداعية اللامحدودة للهاتف.

ورد ماسك على المنشور الذي ظهر على منصته X قائلا "إن جمال صور وفيديو iPhone لا يصدق."

World-renowned photographers Stephen Wilkes and Reuben Wu show us creativity is limitless with iPhone 15 Pro Max. Their vivid photos display breathtaking views from the beauty of summer in Rhode Island to the other-worldly deserts of Utah. Thank you for showing me your work. 🙏🏻 pic.twitter.com/6kYnln7HYF — Tim Cook (@tim_cook) September 22, 2023

كما أشاد ماسك بمنتجات أبل الأخرى التي عرضها كوك في منشور آخر والتي تضمنت إطارات Apple Watch المحايدة للكربون، وأحدث AirPods، معلقا “ سأشتري واحدة”.

Loved celebrating our incredible new lineup of products today at Apple Fifth Avenue. Around the world, the all-new iPhone 15 family, first carbon-neutral models of Apple Watch, and the latest AirPods are here, and they’ve never been more essential! pic.twitter.com/XNRotJdsb6 — Tim Cook (@tim_cook) September 22, 2023

وأحدث إعلان ماسك عن رأيه في منتجات أبل ضجة، كما أثار فضول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن اختياره للطراز واللون، وفقا لـ The Current.

وتساءل آخرون عما إذا كان ماسك سيشتري وحدة واحدة من الهاتف والمنتجات الأخرى أم هل سيشتري الشركة بأكملها، كما قال بعضهم مازحين أن ماسك يروج لمنتجات شركة أبل.