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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

العنصرية قائمة.. آبل تحذر من استخدام شواحن أندرويد لهواتف iPhone

عنصرية قائمة..آبل
عنصرية قائمة..آبل تحذر من استخدام شواحن أندرويد لهواتف iPhon

قدمت آبل مؤخرًا سلسلة iPhone 15 الخاصة بها، والتي تتميز بعدد من التحسينات، بما في ذلك اعتماد واجهة Type-C العالمية للشحن عبر جميع الطرازات.

تم الترحيب بهذه الخطوة من قبل المستهلكين، حيث أنها تتماشى مع الاتجاه السائد في هواتف أندرويد، مما يسمح للمستخدمين باستخدام كابل واحد لأجهزة متعددة ، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل أكبر.

ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة من الصين إلى أن بعض متاجر آبل تحذر من استخدام كابلات شحن أندرويد مع iPhone 15 الجديد، مشيرة إلى وجود مخاوف محتملة من ارتفاع درجة الحرارة.

مخاوف تتعلق بالسلامة أم استراتيجية مبيعات؟

وظهرت هذه التحذيرات  عندما نصح متجر آبل الحصري في فوشان العملاء بعدم استخدام كابلات Type-C من أندرويد لشحن iPhone 15. وأبرز المتجر الاختلافات في ترتيب دبابيس الواجهات، مما يوحي بأن استخدام كابل أندرويد قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بسبب الفجوة الأصغر قليلاً بين الموصلات لوجود 9 دبابيس أحادية الصف و 11 دبوسًا أحادية الصف.

ويبدو أن هذا التحذير لا يقتصر على متجر واحد، حيث توجد تقارير تشير إلى أن العديد من متاجر آبل الحصرية أصدرت تحذيرات مماثلة.

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أعرب النقاد عن مخاوف من أن هذه التحذيرات قد تكون محاولة من جانب آبل لتشجيع شراء كابلات الشحن الرسمية الخاصة بها، التي تميل إلى أن تكون أسعارها أعلى بكثير من تلك الخاصة بشركات تصنيع أندرويد.

وأثار هذا الأمر جدلاً مستمراً حول ما إذا كان التحذير ناتجًا حقًا عن مخاوف تتعلق بسلامة الجهاز أم أنه خطوة استراتيجية لتعزيز مبيعات ملحقات آبل الخاصة.

موقف آبل

ولم تصدر آبل، حتى الآن، بيانًا رسميًا توضح فيه موقفها بشأن استخدام كابلات شحن أندرويد مع سلسلة iPhone 15. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول توافق كابلات الشحن، على الرغم من اعتماد منفذ شحن Type-C بشكل عالمي على ما يبدو.

ويؤكد عدم الوضوح فيما يتعلق باستخدام الكابلات غير التابعة لشركة آبل على أهمية وجود توجيه واضح من آبل لمنع إمكانية تلف الجهاز وضمان سلامة المستهلك.

وننصح المستهلكين بتوخي الحذر عند استخدام كابلات شحن أندرويد مع سلسلة iPhone 15، وتجنب استخدام الكابلات من مصادر غير موثوقة. كما يُنصح بمراقبة الجهاز بحثًا عن أي علامات على ارتفاع درجة الحرارة أثناء الشحن.

ونأمل أن تقدم آبل إجابة نهائية حول هذه القضية قريبًا، لطمأنة المستهلكين وتعزيز الشفافية في السوق.

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