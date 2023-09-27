بتصميم يشبه آيفون 14.. تسريبات تكشف أسرار أرخص هواتف iPhone

مع الإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 15 التي طال انتظارها هذا العام، فمن المؤكد أن الناس متحمسون لشراء أرخص هواتف آيفون.

وبحسب ما ذكره موقع "beebom"، زوت آبل هواتف iPhone 15، بالعديد من الميزات منها تصميم مصنوع من التيتانيوم ومنفذ شحن من نوع USB-C، ولكن يعد شراء هاتف iPhone SE خيارا رائعا لمحبى أجهزة آيفون ذو الأسعار المعقولة.

ومن المحتمل أن يحصل هاتف آبل القادم منخفض التكلفة iPhone SE 4 على إصلاح شامل في التصميم مشابه لما رأيناه في أجهزة iPhone الأخرى.

تاريخ إصدار iPhone SE 4

تم إطلاق تشكيلة iPhone 15 وiPhone 15 Pro من Apple في حدث الشركة السنوي في شهر سبتمبر 2023، تتميز هذه الهواتف بمعالجات آبل الأحدث A16 Bionic وA17 Pro Bionic على التوالي، لذا تشير التسريبات إلى أنه من المقرر إطلاق الجيل الرابع من هواتف iPhone SE سيكون في أوائل 2024 أو 2025.



سعر iPhone SE 4

ذكرت بعض التسريبات أن سعر iPhone SE 4، عند إطلاقه سيصل إلى 450 دولار أمريكي (أي ما يعادل 13900 جنيه مصري)، وهو سعر مرتفع مقارنة بموديلات آبل السابقة، حيث يباع طراو iPhone SE 3 مقابل سعر 429 دولار بينما يبلغ سعر iPhone SE 2 حوالى 399 دولار.

مواصفات iPhone SE 4

كشفت بعض التسريبات عن تصميم هاتف iPhone SE 4 المشاع من شركة آبل، وتشير أحدث التسريبات إلى أنه قد تتخلى آبل عن تصميم زر الصفحة الرئيسية القديم، وأشار المسرب التقني الشهير Ming-Chi Kuo إلى أن التغيير الكبير الذي سيصل هاتفiPhone SE 4 سيكون هو الشاشة، ويقال أن هاتف آيفون المنحفض التكلفة الجديد سيحتوي على شاشة من نوع OLED بدلا من لوحة LCD، يبلغ قياسها 6.1 بوصة.

ومن المتوقع أن تتمتثل آبل لقوانين الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن هاتفUSB Type-C بدلاً من منفذ Lightning سيحصل أيضا على منفذ شحن USB Type-C بدلاً من منفذ Lightning، على غرار سلسلة آيفون 15.

وذكرت بعض التسريبات أن هاتف iPhone SE 4، سيأتي بتصميم مشابها لأجهزة آيفون 14، مع بعض المزايا الأخرى من بينها نوتشا مزودا بوظيفة Face ID، ومنفذ USB من النوع C، إلى جانب كاميرا خلفية واحدة كالعادة.

وستزود آبل هاتفها المقبل iPhone SE 4، بمعالج A16 Pro Bionic، الذي تعمل به هواتف آيفون 14 و 15، ولكن بعذ التسريبات تشير إلى أن آبل تعزم إطلاق أرخص هواتف آيفون في الربع الأول من عام 2026، لذا من المحتمل أن يتم تشغيله بواسطة معالج A18 Bionic.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، سيحصل هاتف iPhone SE 4، على كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، وهو نفس المستشعر الذي إضافته آبل إلى تشكيلة iPhone 15، وستزود الشركة الهاتف أيضا بميزات مثل الوضع الليلي لتحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة.

وفيما يتعلق بالبرمجيات، سيعمل هاتف iPhone SE 4 على تشغيل أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS من آبل في ذلك الوقت، وربما يكون إصدار iOS 19، والذي سيأتي مزودًا بالعديد من الميزات الجديدة الرائعة.