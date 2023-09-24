بعد حظر آيفون في الصين.. سلسلة iPhone 15 تحطم الأرقام القياسية للمبيعات

على الرغم من قرار الحكومة الصينية بحظر استخدام هواتف آيفون iPhone، إلا أن سلسلة آبل الجديدة iPhone 15 تشهد هواتف إقبالا كبيرا من عشاق هواتف آيفون في الصين.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أوضح متجر JD.com أحد أكبر تجار التجزئة عبر الإنترنت في الصين، إن أول ساعتين من إطلاق سلسلة iPhone 15 شهدت زيادة بنسبة 250% مقارنةً بالعام الماضي، متفوقة بذلك على عائلة iPhone 14.

سلسلة iPhone 15 تحطم الأرقام القياسية للمبيعات



ويشير هذا إلى اهتمام كبير بأجهزة آيفون الجديدة، ولمفاجأة الجميع، قفزت طلبات العملاء في المدن الصينية ذات المستوى الأدنى زادت بنسبة 600%، على الرغم من ارتفاع الأسعار، يبدو أن اعتماد آيفون ينتشر خارج المدن الصينية الكبرى.

وفقا لمحللي السوق، يتجاوز متوسط سعر بيع الهواتف الذكية في الصين 450 دولارا ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لذا فإن الارتفاع المفاجئ في مبيعات هواتف آيفون يتماشى مع اتجاهات السوق الصينية إلى حد ما.

وأشارت بعض الصحف الصينية، إلى أن العملاء الصينين اصطفافوا أمام عدة منافذ لبيع هواتف آيفون في الصين، حيث تمتلك الشركة الأمريكية نحو 45 متجرا تابعا لها بالبلاد.

وكانت الحكومة الصينية، قد أمرت في بداية الشهر الجاري، المسؤولين في وكالات الحكومة المركزية بعدم استخدام أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل بسبب المخاطر الأمنية المحتملة.

وعلى الرغم من أن قرار الحظر يعد جزءا من خطة أكبر للحكومة الصينية لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية والحفاظ على معلومات موظفيها من احتمال تسرب البيانات الحساسة، إلا أن مواطنيها يسعون لاقتناء هواتف آبل الذكية الأغلى ثمنا.

وتعد الصين واحدة من أكبر أسواق شركة آبل Apple وهي موطن للعديد من مراكز التصنيع واسعة النطاق، ويمكن النظر إلى الإجراءات الجديدة على أنها معارضة للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركتي هواوي Huawei وZTE وتيك توك مؤخرا.