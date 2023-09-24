عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد حظر آيفون في الصين.. سلسلة iPhone 15 تحطم الأرقام القياسية للمبيعات

سلسلة آيفون 15
سلسلة آيفون 15

على الرغم من قرار الحكومة الصينية بحظر استخدام هواتف آيفون iPhone، إلا أن سلسلة آبل الجديدة iPhone 15 تشهد هواتف إقبالا كبيرا من عشاق هواتف آيفون في الصين.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أوضح متجر JD.com أحد أكبر تجار التجزئة عبر الإنترنت في الصين، إن أول ساعتين من إطلاق سلسلة iPhone 15 شهدت زيادة بنسبة 250% مقارنةً بالعام الماضي، متفوقة بذلك على عائلة iPhone 14.

 

طوابير على iphone 15.. تدافع واشتباكات بين الزبائن بمتاجر آبل حول العالم

مقارنة الوحوش.. من الأفضل iPhone 15 Pro Max أم سامسونج Galaxy S23 Ultra؟

 

سلسلة iPhone 15 تحطم الأرقام القياسية للمبيعات
 

ويشير هذا إلى اهتمام كبير بأجهزة آيفون الجديدة، ولمفاجأة الجميع، قفزت طلبات العملاء في المدن الصينية ذات المستوى الأدنى  زادت بنسبة 600%، على الرغم من ارتفاع الأسعار، يبدو أن اعتماد آيفون ينتشر خارج المدن الصينية الكبرى.

وفقا لمحللي السوق، يتجاوز متوسط سعر بيع الهواتف الذكية في الصين 450 دولارا ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لذا فإن الارتفاع المفاجئ في مبيعات هواتف آيفون يتماشى مع اتجاهات السوق الصينية إلى حد ما.

وأشارت بعض الصحف الصينية، إلى أن العملاء الصينين اصطفافوا أمام عدة منافذ لبيع هواتف آيفون في الصين، حيث تمتلك الشركة الأمريكية نحو 45 متجرا تابعا لها بالبلاد.

وكانت الحكومة الصينية، قد أمرت في بداية الشهر الجاري، المسؤولين في وكالات الحكومة المركزية بعدم استخدام أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل بسبب المخاطر الأمنية المحتملة.

وعلى الرغم من أن قرار الحظر يعد جزءا من خطة أكبر للحكومة الصينية لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية والحفاظ على معلومات موظفيها من احتمال تسرب البيانات الحساسة، إلا أن مواطنيها يسعون لاقتناء هواتف آبل الذكية الأغلى ثمنا.

وتعد الصين واحدة من أكبر أسواق شركة آبل Apple وهي موطن للعديد من مراكز التصنيع واسعة النطاق، ويمكن النظر إلى الإجراءات الجديدة على أنها معارضة للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركتي هواوي Huawei وZTE وتيك توك مؤخرا.

iPhone هواتف آيفون iphone 15 الصين سلسلة iPhone 15 مبيعات آيفون 15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

توضيح هام لـ أصحاب المعاشات حول موعد صرف الزيادة الجديدة| تفاصيل

ارتفاع أسعار الأرز بالرغم من بدء موسم الحصاد.. والكيلو يسجل هذا الرقم

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

عقاب عادل.. المحكمة تصدر حكما على أب وأم وجدة باعوا صغيرهم

موضوعات متعلقة

المقارنة محسومة.. من الأفضل سامسونج Galaxy Z Fold 5 أم هواوي Mate X5؟

بكاميرات قوية.. أفضل 5 ميزات في أوبو Reno 10 Pro Plus

فيديو يكشف عن أقوى هواتف هواوي على الإطلاق

بتصميم صدفي.. تكنو تطلق منافسا آخر لهواتف سامسونج

سلسلة كاملة.. 3 هواتف من سامسونج تحصل على أندرويد 14

لو حذفتها بالغلط.. إزاي توصل لنسخة واتساب الاحتياطية على جوجل درايف

عرض رائع على هاتف شاومي Redmi 10 2022 في مصر

وحوش الفئة المتوسطة.. مقارنة بين ريلمي Realme 115G وإنفينيكس GT10 Pro

ترشيحاتنا

طوق نجاة في الهوا.. مدير الزمالك السابق يكشف حقيقة عرض الفيفا لرعاية الناشئين

أمريكا وفيتنام.. أعداء الحرب الباردة تجمعهم مواجهة الصين

حادث عنيف.. رئيس وزراء كوسوفو يكشف عن عمل إرهابي شمال البلاد

رغم الغيابات.. تشكيل ناري متوقع للنادي الأهلي أمام سان جورج بدوري الأبطال

ضربة البداية.. غياب 11 لاعبا من الأهلي في ذهاب سان جورج الإثيوبي

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

بالبرتقالي.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

بالضرب والصفع.. امرأة تعتدي على رجل بوحشية لسبب غريب في الهند

فيديو

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ