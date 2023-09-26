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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صراع الديناصورات.. 500 شركة للهواتف المحمولة خرجت من السوق خلال 7 سنوات

صدى البلد

تشتد المنافسة في قطاع التكنولوجيا وشركات الهواتف الذكية بشراسة خاصة بين العمالقة الكبار من أمثال سامسونج Samsung و آبل  Apple  و شاومي Xiaomi، ومع ذلك، كشفت دراسة أجرتها شركة Counterpoint أن ما يقرب من 500 علامة تجارية خرجت من سوق الهواتف الذكية في الفترة من 2017 إلى 2023. 

تختفي العلامات التجارية الناشئة والصغيرة والمحلية في ظل هيمنة وسيطرة العمالقة العالميين على سوق الهواتف الذكية، لدرجة تجعل المشتري لا يتعرف أصلا على أسماء الشركات الصغيرة.

وغالبا المستهلك لا يعرف سوى شركات التصنيع الكبيرة ذائعة الصيت التي لها باع طويل في تقدم الهواتف المحمولة وتتمتع بسمعة طيبة، ومع ذلك، فإن سوق الهواتف الذكية العالمية هي ساحة معركة أكثر ضراوة مما قد يعتقده الكثيرين. 

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اليوم، يتنافس حوالي 250 مصنعًا حول العالم للحصول على حصة في هذا السوق الواعد بالنمو، وكان هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير، منذ وقت ليس ببعيد، في عام 2017، كان هناك أكثر من 700 علامة تجارية تتنافس على جذب انتباه المستهلك، وفي غضون ست سنوات، خرج 65٪ منها من السوق.

هناك أسباب كثيرة لهذا الخروج الكبير، بعضها ليس سيئا كما قد يظن البعض من الوهلة الأولى لهذه الأرقام، أولاً، ما هو سبب وجود كل هذه الشركات المصنعة في وقت واحد؟ دفعت الشعبية المتزايدة للهواتف الذكية مع زيادة المستهلكين المطردة العديد من الشركات المحلية والعالمية إلى تجربة حظها في هذا السوق.

من الناحية الواقعية والعملية هناك عدد قليل من الشركات المصنعة التي بالفعل استطاعت أن تصنع هواتف  Android  جديرة بالإعجاب وتلفت النظر للشراء وعلى أرض الواقع، الكثير من العلامات التجارية المحلية للهواتف الذكية التي كانت تعتبر ذات يوم عملاقة في مناطقها الخاصة خرجت من السوق، وكانوا  الضحايا الرئيسيين مع تطور السوق.

لسوء الحظ، ظهور العلامات التجارية العالمية وتوسعها وانتشارها في المزيد من الأسواق، إلى جانب قدرتها على إنتاج هواتف أفضل، جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمنتجين المحليين، بالإضافة إلى أن الإنتاج بكميات هائلة الحجم سمح لهم بتقديم موديلات هواتف ذات أسعار أفضل بالمقارنة وأيضا أداء أعلى.

سامسونج آبل شاومي Xiaomi Apple Samsung Counterpoint

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