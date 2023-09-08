لصانعي المحتوى.. موبايل رائد جديد بذاكرة عشوائية 32 جيجابايت رام

تتصارع شركات التكنولوجيا العملاقة في تصنيع هواتف ذكية تلبي حاجة المستخدمين من مختلف الفئات، والبعض منها يركز على تقديم أكثر مما يحتاجه المستخدم، مع الاهتمام بتقديم هواتف "سوبر وخارقة" في المواصفات.

وبدأت الحرب التنافسية، بالتفنن في ترقية الكاميرات، وتقديم مميزات فائقة الحداثة مع الموبايلات الرائدة، مرورا بقدرات الشحن العالية جدا، ووصولا إلى الذاكرة العشوائية.

موبايل رائد جديد بذاكرة عشوائية 32 جيجابايت رام

تعد ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مكونًا أساسيا لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وبالنسبة لمعظم الاستخدامات الروتينية العادية والمهام الأساسية؛ تعد ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجابايت أكثر من كافية، وفي حالة استخدام الألعاب والجيمينج؛ فإن سعة 16 جيجابايت كافية بشكل عام.

لكن في الآونة الأخيرة، بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية في زيادة ذاكرة الوصول العشوائي بسعة خرافية تصل إلى 24 جيجابايت في هواتفها الرائدة، ولا يبدو أن سقف الزيادة سيتوقف، إذ تزايد الشركات في تقديم المزيد والمزيد؛ أملا في جذب المشترين الباحثين عن التميز.

Digital Chat Station

وتشير الأخبار المتداولة إلى أن الهواتف ذات ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 32 جيجابايت قد تكون في الطريق للجمهور قريبا، ونشر حساب Digital Chat Station في منشور على موقع التدوينات القصيرة الصيني Weibo إن 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي يتم اختبارها بالفعل على الهواتف الذكية.

ولم يكشف المسرب الصيني للأخبار عن العلامة التجارية التي ستقدم ذاكرة عشوائية بهذا الحجم العملاق، ولكن تشير الاتجاهات السابقة إلى أنه قد يكون "ريلمي" Realme أو OnePlus "وان بلس" أو ربما "نوبيا" Nubia، إذ أطلقت هذه الشركات المصنعة بالفعل هواتف ذات ذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ 24 جيجابايت، وكان Red Magic 8S Pro هو الأول في هذا الاتجاه. يتميز OnePlus Ace 2 Pro وRealme GT 5 أيضًا بذاكرة الوصول العشوائي الزائدة.

وتثير أخبار 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي على الهواتف، الجدل حول كيفية استخدام هذا الكم الهائل من الذاكرة العشوائية التي تزيد عن الحاجة، حتى بالنسبة للمحترفين في عمل الجرافيك والمونتاج وعمل الفيديوهات، لاستخدامها، وفي الوقت الحالي، ليست هناك حاجة حقيقية لهذا القدر الكبير من ذاكرة الوصول العشوائي على الهاتف، حيث يمكن تنفيذ كل المهام بسعة أقل.

وفي الواقع، تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي التي تبلغ سعتها 32 جيجابايت مبالغة كبيرة في الإمكانيات، حتى على جهاز الكمبيوتر، والذي عادة ما يأتي بإمكانيات أقوى بكثير من الهاتف.

وقد يتمكن المحترفون مثل محرري الفيديو، وأولئك الذين يقومون بالمؤثرات البصرية المتطورة، من الاستفادة من ذاكرة الوصول العشوائي التي تبلغ سعتها 32 جيجابايت على جهاز الكمبيوتر، ولكن بالنسبة للمستهلك العادي، فهذه مواصفات لن تفيده في شيء.