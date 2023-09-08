عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لصانعي المحتوى.. موبايل رائد جديد بذاكرة عشوائية 32 جيجابايت رام

موبايل رائد جديد
موبايل رائد جديد بذاكرة عشوائية 32 جيجابايت رام

تتصارع شركات التكنولوجيا العملاقة في تصنيع هواتف ذكية تلبي حاجة المستخدمين من مختلف الفئات، والبعض منها يركز على تقديم أكثر مما يحتاجه المستخدم، مع الاهتمام بتقديم هواتف "سوبر وخارقة" في المواصفات.

وبدأت الحرب التنافسية، بالتفنن في ترقية الكاميرات، وتقديم مميزات فائقة الحداثة مع الموبايلات الرائدة، مرورا بقدرات الشحن العالية جدا، ووصولا إلى الذاكرة العشوائية.

موبايل رائد جديد بذاكرة عشوائية 32 جيجابايت رام

تعد ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مكونًا أساسيا لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وبالنسبة لمعظم الاستخدامات الروتينية العادية والمهام الأساسية؛ تعد ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجابايت أكثر من كافية، وفي حالة استخدام الألعاب والجيمينج؛ فإن سعة 16 جيجابايت كافية بشكل عام. 

لكن في الآونة الأخيرة، بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية في زيادة ذاكرة الوصول العشوائي بسعة خرافية تصل إلى 24 جيجابايت في هواتفها الرائدة، ولا يبدو أن سقف الزيادة سيتوقف، إذ تزايد الشركات في تقديم المزيد والمزيد؛ أملا في جذب المشترين الباحثين عن التميز.

Digital Chat Station

وتشير الأخبار المتداولة إلى أن الهواتف ذات ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 32 جيجابايت قد تكون في الطريق للجمهور قريبا، ونشر حساب Digital Chat Station في منشور على موقع التدوينات القصيرة الصيني  Weibo إن 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي يتم اختبارها بالفعل على الهواتف الذكية. 

ولم يكشف المسرب الصيني للأخبار عن العلامة التجارية التي ستقدم ذاكرة عشوائية بهذا الحجم العملاق، ولكن تشير الاتجاهات السابقة إلى أنه قد يكون "ريلمي" Realme أو OnePlus "وان بلس"  أو ربما "نوبيا" Nubia، إذ أطلقت هذه الشركات المصنعة بالفعل هواتف ذات ذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ 24 جيجابايت، وكان Red Magic 8S Pro هو الأول في هذا الاتجاه. يتميز OnePlus Ace 2 Pro وRealme GT 5 أيضًا بذاكرة الوصول العشوائي الزائدة.

أسرع وأقوى هاتف رائد في العالم.. وان بلس تشوق لمفاجأة كبرى

تنافس آيفون.. أفضل موبايلات OnePlus وان بلس في 2023

وتثير أخبار 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي على الهواتف، الجدل حول كيفية استخدام هذا الكم الهائل من الذاكرة العشوائية التي تزيد عن الحاجة، حتى بالنسبة للمحترفين في عمل الجرافيك والمونتاج وعمل الفيديوهات، لاستخدامها، وفي الوقت الحالي، ليست هناك حاجة حقيقية لهذا القدر الكبير من ذاكرة الوصول العشوائي على الهاتف، حيث يمكن تنفيذ كل المهام بسعة أقل.

وفي الواقع، تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي التي تبلغ سعتها 32 جيجابايت مبالغة كبيرة في الإمكانيات، حتى على جهاز الكمبيوتر، والذي عادة ما يأتي بإمكانيات أقوى بكثير من الهاتف. 

وقد يتمكن المحترفون مثل محرري الفيديو، وأولئك الذين يقومون بالمؤثرات البصرية المتطورة، من الاستفادة من ذاكرة الوصول العشوائي التي تبلغ سعتها 32 جيجابايت على جهاز الكمبيوتر، ولكن بالنسبة للمستهلك العادي، فهذه مواصفات لن تفيده في شيء.

موبايل ذاكرة عشوائية 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية الكاميرات شركات التكنولوجيا Weibo نوبيا OnePlus Realme

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

حزين.. عمر ربيع ياسين يعتب على الأهلي بسبب والده

مفاجأة غير متوقعة عن أسعار السجائر في الأسواق

موضوعات متعلقة

موبايلات الفئة المتوسطة.. مقارنة بين هونر 90 Pro و ريلمي 11 Pro Plus

عصر جديد لسرعة الموبايلات.. ميدياتك تعلن أول معالج لها بدقة تصنيع 3 نانو

الصين تحظر استخدام iPhone على مسؤولي الحكومة .. القصة الكاملة

منافس ChatGPT.. آبل تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بروبوت Ajax

الفلاج شيب القادم.. موتورولا تكشف إعلانات جديدة  Edge 40 Neo

ازاي تفك ربط حساب Instagram عن Facebook

لو نسيت فيسبوك مفتوح على جهاز.. إزاي تعمل logout وانت بعيد

جوجل تكتب شهادة وفاة تطبيق Movies& TV

ترشيحاتنا

شاهد.. احتفال فيتوريا بهدف تقدم الفراعنة في شباك إثيوبيا

عربيات الغلابة .. 5 سيارات مستعملة تحت 150 ألف جنيه

"تذكرتي" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا باستاد الدفاع الجوي

الاستثمار في رأس المال البشري.. ننشر توصيات المؤتمر العالمي للسكان والتنمية 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. بشرى لطلاب الثانوية الدور الثاني بالشعبة العلمية

لصانعي المحتوى.. موبايل رائد جديد بذاكرة عشوائية 32 جيجابايت رام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد لوك الغجرية.. أبرز إطلالات أمينة خليل على السوشيال ميديا

طرق فعالة لعلاج السخونة الداخلية في الجسم

فقدان الوزن علامة على الإصابة بنوع من السرطان.. تعرف على أعراضه

بالأعشاب الطبيعية.. طرق فعالة لعلاج ديدان البطن عند الأطفال

فيديو

ظهور سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب في هذا البلد/فيديو جراف

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ