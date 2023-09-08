موبايلات الفئة المتوسطة.. مقارنة بين هونر 90 Pro و ريلمي 11 Pro Plus

يعد كل من هاتفي هونر Honor 90 5G وريلمي realme 11 Pro+ من أكثر الهواتف الذكية التي دخلت السوق في 2023 في الفئة المتوسطة كفاءة والأعلى أداءً بالنسبة لبطاقتها السعرية، تتميز هذه الأجهزة بمعالجات قوية وكاميرات استثنائية في الأداء وعمر بطارية طويل يضمن لك راحة بال، مع هذه الأجهزة أنت لا تدفع كثيرا وتحصل على هواتف عالية الجودة والأداء.

إليك في السطور التالية مقارنة شاملة بين الجهازين

التصميم والمواد المصنعة

يتميز هاتف هونر Honor 90 5G بهيكل أنيق من الزجاج والبولي كربونات مع شاشة كبيرة نوع AMOLED مقاس 6.70 بوصة ومستوى سطوع أعلى يبلغ 1600 شمعة لكل متر مربع ودقة QHD. كما أنها تتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع حواف مزدوجة أنيقة، ودعم HDR10+، ونسبة شاشة إلى هيكل 90%.

من ناحية أخرى، يحتوي هاتف ريلمي Realme 11 Pro+ على إطار من البولي كربونات مع شاشة نوعها AMOLED مقاس 6.70 بوصة بدقة FHD+، وسطوع 500 شمعة لكل متر مربع ومعدل تحديث 120 هرتز. كما أنه أرق من Honor 90 5G بسمك 8.2 ملم وأخف قليلاً بوزن 183 جرامًا.

تجربة الصوت

يتميز هاتف هونر Honor 90 5G بمكبرات صوت استريو وميكروفون لإلغاء الضوضاء بينما يحتوي Realme 11 Pro + على مكبرات صوت استريو ومعزز بتجربة الدولبي أتموس Dolby Atmos وميكروفون لإلغاء الضوضاء. يتمتع كلا الجهازين بصوت جيد، لكن Realme 11 Pro+ يقدم تجربة أفضل قليلاً نظرًا لنظام الصوت الفائق الخاص به.

Honor

الأداء والمعالج

يتم تشغيل Honor 90 5G بواسطة معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" شريحة Snapdragon 7 Generation 1 بدقة تصنيع 4 نانومتر، وهو متوفر إما بسعة ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت LPDDR4X ومساحة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من سعة تخزين UFS 2.2.

حصل هاتف "هونر" حاصل من منصة AnTuTu v9 عدد درجات في الأداء 550948 مع ميزة أمان من خلال ماسح بصمات الأصابع، كما أن به نظام تبريد مزود بغرفة بخار VC بمساحة 4483 مم² ومساحة إجمالية لتبديد الحرارة تبلغ 33741 مم² وبالتالي تضمن أن هذا الجهاز لن يصل لمرحلة الخطر فيما يخص ارتفاع درجات الحرارة.

من ناحية أخرى، يعمل ريلمي Realme 11 Pro + بمعالج من "ميدياتك" شريحة Dimensity 7050 بدقة تصنيع 6 نانومتر، وهو متوفر إما بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X ومساحة التخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من تخزين UFS 3.1. حصل من خلال منصة AnTuTu v9 للأداء على درجات 528313 وهو أيضا مع ميزة ماسح بصمات الأصابع.

Realme

إمكانيات التصوير

يحتوي هاتف هونر Honor 90 5G على إعداد كاميرا ثلاثي في اللوحة الخلفية يتكون من مستشعر رئيسي من سامسونج Samsung ISOCELL HP3 بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة f/1.9، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بفتحة f/2.2 ووضع بورتريه بدقة 2.0 ميجابكسل، مع مستشعر عمق بفتحة f/2.4 وحجم بكسل 2.24um.

كما أن لديها كاميرا سيلفي فائقة الاتساع بدقة 50.0 ميجابكسل مع فتحة f/2.4 وميزات مثل التقاط فيديو بجودة 4K وعدسة زاوية واسعة للغاية (112 درجة) ومعززة بتقنية HDR

على الجانب الآخر يحتوي Realme 11 Pro + أيضًا على إعداد كاميرا ثلاثية يتكون من Samsung ISOCELL HP3 بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية Sony IMX355 بدقة 8.0 ميجابكسل مع فتحة f/2.2 ، وعدسة ماكرو GalaxyCore GC02M1 بدقة 2.0 ميجابكسل مع فتحة f/2.3. . كما أن لديها كاميرا سيلفي عدسة سوني Sony IMX615 بدقة 32.0 ميجابكسل مع فتحة f/2.45 وميزات مثل التثبيت البصري (OIS) وتصوير فيديو بجودة 4K

الاتصال

يدعم هاتف "هونر" تقنية Bluetooth 5.2 وDual SIM وNFC وWiFi 6 (802.11ax) والأشعة تحت الحمراء بينما يدعم هاتف ريلمي تقنية Bluetooth 5.3 وDual SIM وNFC وWiFi 6 (802.11ax) ونظام تحديد المواقع (L1 + L5). . يتمتع كلا الجهازين بخيارات اتصال رائعة، لكن Realme 11 Pro + يتمتع بتغطية أفضل مع دعمه لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

بطارية

يحتوي كل من Honor 90 5G وrealme 11 Pro+ على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، لكن Honor 90 5G يدعم الشحن السريع بسرعة 66.0 وات بينما يدعم Realme 11 Pro+ الشحن السريع بسرعة 100.0 وات. وهذا يمنح Realme 11 Pro+ ميزة من حيث سرعة الشحن حيث يمكنه شحن بطاريته بالكامل في دقائق مقارنة بهاتف Honor 90 5G الذي يستغرق وقتًا أطول للوصول إلى كامل طاقته.

بشكل عام، يعد كل من Honor 90 5G وrealme 11 Pro + من العروض الرائعة للهواتف الذكية متوسطة المدى لعام 2023، والاختيار سيكون بحسب تفضيلك الشخصي لأيهما أجمل من الناحية الشكلية ,اي من المميزات الخاصة بالجهاز مفيدة لك أكثر، هل تبحث عن شحن أسرع؟ إذا ريلمي سيكون الأفضل بالنسبة لك