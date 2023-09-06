أرخص موبايل 5G.. ريلمي تطلق هاتفا متوسط المدى بمعالج Dimensity 6100 Plus

أزاحت شركة "ريلمي" Realme الستار عن هاتفها الذكي الجديد Narzo 60x 5G في الهند اليوم، وهو نفسه طراز Realme 11x 5G بعد إعادة تسميته.

ورغم التشابه الذي يبلغ حد التطابق بين الجهازين إلا أن هناك 3 اختلافات أخرى بخلاف الاسم، ويأتي طراز Narzo الأحدث بألوان مختلفة، ويحتوي على مستشعر رئيسي في الخلفية بدقة 50 ميجابكسل بدلاً من 64 ميجابكسل، وسيتم بيعه عبر متجر أمازون بدلاً من Flipkart.

أهم ما يميز "ريلمي" Narzo 60x 5G هو أنه الهاتف الذكي المعزز بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G الأقل تكلفة من العلامة التجارية "ريلمي"، و يحتوي على شاشة كبيرة ذات معدل تحديث عالٍ، ومعالج MediaTek قوي لإنجاز مهامك اليومية بكل سلاسة مع بطارية ضخمة.

ونقدم إليك كل مواصفات الجهاز الجديد من العلامة التجارية الصينية

مواصفات هاتف Realme Narzo 60x 5G

تم تصميم Realme Narzo 60x 5G ليكون بشاشة عرض مثقوبة في المنتصف الأعلى ونوعها (LCD) مقاس 6.72 بوصة بدقة وضوح 2400 × 1080 بكسل وجودة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز. وتدعم اللوحة معدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 180 هرتز ودرجة سطوع قياسية 680 شمعة في المتر المربع.

Realme Narzo 60x 5

ويتم تشغيل هاتف ريلمي نارزو بمعالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 6100 Plus ويحزم وحدة بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن SuperVOOC بقوة 33 وات. على صعيد السوفت وير، فهو يدعم واجهة مستخدم Realme UI 4.0 التي تعمل جنبا إلى جنب مع أندرويد 13.

ويوجد إعداد كاميرا مزدوجة في الظهر مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما الكاميرا السيلفي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

وتشتمل خيارات الاتصال على شريحة SIM مزدوجة و5G وواي فاي مزدوج النطاق وBluetooth 5.2 وGNSS وUSB Type-C. يأتي أيضًا مزودًا بمستشعر بصمة الأصابع مثبت على الجانب وفتحة مخصصة لبطاقة MicroSD لزيادة مساحة التخزين الأساسية مع منفذ لسماعة الأذن مقاس 3,5 ملم.

سعر هاتف Realme Narzo 60x 5G

ويحمل Realme Narzo 60x 5G في الهند حدود سعرية مختلفة حسب المتغير الخاص بسعة التخزين والذاكرة العشوائية

4 جيجابايت + 128 جيجابايت – 12,999 دولارًا (~ 150 دولارًا)

6 جيجابايت + 128 جيجابايت – 14,499 دولارًا (~ 175 دولارًا)

سيكون متوفر بالألوان الأخضر والأرجواني ويطرح للجمهور على منصات أمازون Amazon و الموقع الرسمي للعلامة التجارية Realme.com.

ومن المقرر أن يتم فتح باب المبيعات في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 12 سبتمبر.