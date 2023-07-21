مواصفات رائدة.. نوبيا تطلق رسميا هاتف Z50s Pro

أطلقت شركة نوبيا هاتف ذكي جديدا في السوق الصيني يحمل اسم تجاري Nubia Z50S Pro المدعوم بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 النسخة المطورة مما يضمن أداءً من الدرجة الأولى. ومع ذلك أفضل مميزات الجهاز إعداد الكاميرات.

وفقا لتقرير موقع gizmochina يتميز جهاز Nubia Z50S Pro بتصميم مسطح المظهر وإطار أنيق مع شكل شبابي وعصري مع تشطيبات من الزجاج AG تحاكي ملمس الجلد الطبيعي، مما يوفر مظهرًا وملمسًا متميزًا.

نوبيا

مواصفات Nubia Z50S Pro

على غرار ما تقدمه الهواتف الذكية الرائدة الأخرى في السوق ، يأتي Z50S Pro بوحدة كاميرا دائرية الشكل ، بها ثلاث عدسات للتصوير الفوتوغرافي، مع زرًا ماديًا إضافيًا مخصصًا لالتقاط الصور ويأتي الهاتف مع خيارين في الألوان، الأسود والبني بلون القهوة.

يتميز جهاز نوبيا Nubia Z50S Pro بشاشة AMOLED مسطحة بحجم 6.78 بوصة بجودة FHD + مع دقة وضوح 2800 × 1260 بكسل، معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ باللمس يبلغ 1000 هرتز ، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة، بالإضافة إلى حصوله على شهادة حماية العين من الضوء الأزرق الصادر من الشاشة.

نوبيا

تدعم شاشة Nubia Z50S Pro مجموعة واسعة من الألوان مع 1.07 مليار لون وتوفر تغطية 100٪ لمجموعة ألوان DCI-P3 ، مما يوفر صورة تنبض بالحياة ومرئيات واضحة جدا. بشكل عام ، يبلغ مقاس الجهاز 163.63 × 75.98 × 8.6 ملم ويزن حوالي 228 جرامًا.

تحت الغطاء ، يتم تشغيل هاتف "نوبيا" Nubia Z50S Pro من خلال مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 النسخة المطورة والمحسنة، مع تردد ميقاتي أقصى 3.36 جيجاهرتز. وفقًا للعلامة التجارية ، حقق الجهاز 1،676،933 نقطة على مقياس AnTuTu. يتم تقديم الجهاز في ثلاثة تكوينات من التخزين والذاكرة العشوائية: 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم، أو 12 جيجابايت رام + 1 تيرابايت روم، أو 16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت روم.

يحزم موبايل نوبيا Nubia Z50S Pro بطارية كبيرة تبلغ 5100 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن سريع بسرعة 80 وات، و للحفاظ على برودة الجهاز، هناك نظام تبريد مع غرفة بخار تبلغ 4233 ملم مربع. عند الوصول إلى البرنامج ، تم تثبيت Nubia Z50S Pro مسبقًا مع واجهة مستخدم MyOS13 الأحدث من الشركة، والذي يأتي مع 8 تطبيقات مثبتة مسبقًا.

عامل الجذب الأكبر في Z50S Pro هو إعداد الكاميرات الرائع، المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل من Sony IMX800 ، معزز بالتثبيت البصري OIS ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل (تدعم تصوير الماكرو بالقرب من 2.5 سم) ، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل مع التثبيت البصري OIS ، تدعم تقريب بصري 6x. كما يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وفقًا لـ "نوبيا"، تتميز الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة تبلغ 5.21 ملم وبُعد بؤري 35 ملم ، متجاوزةً الكاميرات الرئيسية مقاس بوصة واحدة الموجودة في الهواتف من نفس الفئة في العلامات التجارية المنافسة.

بالنسبة للأسعار فهي كالتالي:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 3699 يوان (515 دولارًا)

12 جيجابايت + 1 تيرابايت: 3999 يوان (557 دولارًا)

16 جيجابايت + 1 تيرابايت: 4399 يوان (612 دولارًا)