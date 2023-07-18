لعشاق الألعاب.. نوبيا تطرح رسميا هاتف Red Magic 8S Pro في الأسواق العالمية

أطلقت شركة "نوبيا" Nubia تشكيلة هواتف الذكية الجديدة المخصصة للألعاب Red Magic 8S Pro و Red Magic 8S Pro + في الصين في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الآن تطرحها في الأسواق العالمية. النسخة العالمية مختلفة قليلا عن النسخة الصينية.

مواصفات Red Magic 8 Pro

يتميز هاتف Red Magic 8 Pro بشكل صندوقي مع زر التحكم في الصوت ومفتاح التشغيل على الجانب الأيسر، ونجد في الجانب الأيمن أزرار تشغيل خاصة بالألعاب بما في ذلك شريط تمرير باللون الأحمر. تحتوي اللوحة الخلفية على ثلاثي كاميرات منظمة بشكل رأسي، كما أن لديها مروحة مدمجة مع مصابيح RGB.

Red Magic 8 Pro

من حيث شاشة العرض، يتميز Red Magic 8S Pro بشاشة نوع AMOLED مقاس 6.8 بوصة تقدم دقة 2480 × 1116 بكسل ، وعمق ألوان 10 بت ، ودرجة سطوع 1300 شمعة لكل متر مربع، ومعدل تحديث 120 هرتز.

تم دمج الشاشة أيضًا مع الكاميرا السيلفي الموجودة تحت الشاشة بدقة 16 ميجابكسل. بالنسبة لإمكانيات التصوير ، يشتمل إعداد الكاميرا الثلاثية في الخلف على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

تحت الغطاء ، يأتي هاتف Red Magic 8S Pro مع معالج من كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني، بمعدل ميقاتي يبلغ 3.36 جيجاهرتز، ويقترن المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت رام LPDDR5x وسعة تخزين 512 جيجا بايت روم UFS 4.0.

الجهاز مزود بنظام تبريد من نوع ICE 12.0 وغرفة بخار كبيرة جدا حتى تضمن بقاء الجهاز في درجة حرارة مناسبة ولا تسمح بالارتفاع درجة الحرارة مما يتلف محتويات الهاتف، يحزم موبايل ريد ماجيك بطارية 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بسرعة 65 وات.

تشمل الميزات الأخرى في Red Magic 8S Pro مكبرات صوت مزدوجة و 3 ميكروفونات ومحرك X-Axis Linear. يحتوي الموبايل الجديد على ماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابعيمكن أن يعمل أيضا كمراقب لمعدل ضربات القلب. تشمل خيارات الاتصال بلوتوث Bluetooth 5.3 و Wi-Fi 7 ومنفذ USB-C ومنفذ لسماعة الأذن 3.5 ملم.

يتم تقديم Red Magic 8S Pro في إصدارات بألوان متعددة منها Midnight و Platinum و Aurora. بالنسبة لتكوين 12GB + 256GB بسعر 649 دولار، أما تكوين 16GB + 512GB سيكون بسعر 779 دولار وسيكون متاحا للبيع للعملاء في 3 أغسطس على الموقع الرسمي للشركة.