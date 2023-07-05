أقوى معالج في العالم.. إطلاق هاتف الألعاب Red Magic 8S Pro

أعلنت شركة ريد ماجيك الصينية عن جهاز لوحي مخصص للألعاب وسلسلة هواتف Red Magic 8S Pro في الصين اليوم، وهو مدعم بأقوى معالج في العالم لأنه يعتمد على "كوالكوم" و يستخدم Snapdragon 8+ Gen 2 ، الذي يتميز بتردد ميقاتي فائق يبلغ 3.36 جيجا هرتز.

كما يتوافر نظام تبريد قوي في Red Magic 8S Pro مع مروحة ، لذلك حقق نتيجة أداء رائعة تبلغ 1.71 مليون نقطة في AnTuTu.

ويأتي هاتف Red Magic 8S Pro بإصدار ذاكرة الوصول العشوائي الفعلية 24 جيجابايت، مما يجعله الأول من نوعه، ويشتمل الطراز أيضًا على مساحة تخزين بسعة 1 تيرابايت.

Red Magic 8S Pro

ومن حيث التصميم ، فإن طراز 8S Pro و 8S Pro + متطابقان بشكل أساسي من حيث الشكل والمظهر، فكلا الهاتفين في Red Magic 8S Pro يحتويان المروحة التي تحافظ على درجة حرارة جهازك وتحميه بالتبريد المستمر.

ويتميز طراز Red Magic 8S Pro بشاشة عرض نوعها OLED مقاس 6.8 بوصة ودقة وضوح 2480 × 1116 بكسل ، ويوفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتتميز بحد أقصى للسطوع يصل إلى 1300 شمعة / متر مربع، وتردد تعديل PWM يبلغ 1440 هرتز، تغطي الشاشة 100٪ من مساحة الألوان DCI-P3، يعمل ماسح بصمة الإصبع من الجيل السابع المدمج أسفل الشاشة ليقيس أيضًا معدل ضربات قلب المستخدم.

Red Magic 8S Pro

وركز المطورون لهاتف ريد ماجيك على إنشاء إطار نحيف بعرض 1.48 ملم فقط على اليسار واليمين و 1.68 ملم في الأعلى و 2.28 ملم في الأسفل، تحتل الشاشة ما يقرب من 94٪ من مساحة اللوحة الأمامية مع وجود كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مخفية أسفل الشاشة.

Red Magic 8S Pro

ويحزم جهاز ريد ماجيك بطارية سعتها 6000 مللي أمبير ، يدعم Magic 8S Pro الشحن بقوة 80 وات ، ويصل إلى 100% خلال 25 دقيقة فقط. بينما يتميز إصدار 8S Pro + "البلس" الأعلى ببطارية 5000 مللي أمبير ولكن بضعف الطاقة عند 165 وات ، مما يوفر شحنًا كاملاً في 14 دقيقة فقط.

وتعطي الهواتف الذكية للألعاب غالبًا الأولوية للكفاءة وسرعة الاستجابة والشاشة ذات معدل التحديث العالي، وغالبا تهمل في إضافة ميزات إلى الكاميرات، فإن Red Magic 8S Pro يتميز بمستشعر رئيسي من سامسونج، S5KGN5 ، بدقة 50 ميجابكسل، وتتضمن المستشعرات الأخرى كاميرا بدقة 8 ميجابكسل وأخرى بدقة 2 ميجابكسل ، على الرغم من عدم وجود التثبيت البصري.

ويعمل 8S Pro على نظام التشغيل RedMagic OS 8.0 المستند إلى في عمله على نظام تشغيل أندرويد 13 ، ويوفر واجهة مستخدم تركز على الألعاب.