بطل الألعاب.. سعر ومواصفات هاتف Red Magic 8 Pro

تم إطلاق الهاتف الذكي الجديد Red Magic 8 Pro كأفضل هاتف للألعاب في الأسواق العالمي في شهر يناير 2023، وفي الشهر الماضي، قدمت العلامة التجارية إصدارا فضيًا شفافا حصريا في سوقها المحلي، الآن، يتوفر هذا اللون المختلف في السوق العالمية أيضا.

سعر ومواصفات هاتف Red Magic 8 Pro

يتميز هاتف Red Magic 8 Pro بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، بجودة عرض Full HD +، مع معدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 960 هرتز، تدعم نظام تعتيم PWM، وتقنية التدرج اللوني DCI-P3، وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة في المتر المربع.

Red Magic 8 Pro

ويتم تشغيل الإصدار Red Magic 8 Pro بواسطة معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المقترن مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5x وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0، وكما يأتي مزودا بشريحة لعبة Redcore R2، المسؤولة عن إدارة الصوت والضوء والاهتزاز والتحكم السحري المدمج باللمس، فضلا عن تتبع الضوء المحمول.

ويأتي الهاتف مزود بنظام التبريد السحري ICE 11.0، والذي يتضمن مروحة مدمجة، وقناة هواء كاملة، ومضخة ثلاثية الأبعاد على مستوى الجليد لتبريد السائل VC، والجرافين أسفل الشاشة، وما يصل إلى 10 طبقات من تبديد الحرارة.

فيما يتعلق بالكاميرات، يتميز هاتف Red Magic 8 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، يتألف من كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر من نوع Samsung S5KGN5 وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل أسفل الشاشة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدمRedMagic OS المخصصة ويتم تشغيله بواسطة بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 65 وات.

ويتوفر هاتف Red Magic 8 Pro، مقابل سعر يبدأ من 799 دولار (أي ما يعادل 24 و600 جنيه مصري)، وفي السعودية مقابل سعر يبدأ من 3000 ريال سعودي.