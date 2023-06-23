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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نوبيا تطرح هاتف Neo 5G مخصص للألعاب بـ 6 آلاف جنيه

Nubia Neo 5G
Nubia Neo 5G

أطلقت شركة "نوبيا" Nubia الصينية هاتف الألعاب متوسط المدى Nubia Neo 5G في تايلاند، والجديد في هذا الهاتف أنه يأتي لأول مرة بمعالج من Unisoc وليس كوالكوم أو ميدياتك.

مواصفات Nubia Neo 5G

يتميز  نوبيا  Nubia Neo 5G بشاشة عرض نوعها ISP LCD مقاس 6.6 بوصة مع تصميم نوتش قطرة الماء في المنتصف الأعلى، تنتج الشاشة جودة رؤية FHD + ودقة وضوح تبلغ 2408 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. 

Nubia Neo 5G

تحت الغطاء ، يتميز هاتف الألعاب من “نوبيا” بمجموعة شرائح Unisoc T820 بدقة تصنيع 6 نانومتر التي تصل سرعتها الميقاتية الأقصى إلى 2.7 جيجاهرتز. يتم إقران المعالج بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

يحزم هاتف الألعاب متوسط المدى من نوبيا Nubia على حزمة بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع يبلغ 22.5 وات. يوفر مساحة تخزين أساسية 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 وفتحة بطاقة microSD لتخزين إضافي. يأتي الجهاز محملاً مسبقًا بنظام التشغيل أندرويد 13.

يحتوي Nubia Neo 5G على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، بينما نجد في اللوحة الخلفية كاميرات ثنائية، المستشعر الرئيسي  بدقة 50 ميجابكسل + كاميرا 2 ميجابكسل.

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 وتشمل الميزات الأخرى المتوفرة في Nubia Neo 5G رشيحة اتصال SIM المزدوجة وتغطية شبكات الجيل الخامس الأحدث 5G ودعم اتصال واي فاي Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.0 و GPS و NFC ومنفذ USB-C مع وحدة تبديد حرارة متعددة الطبقات و وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مع Face ID. 

أخيرًا ، تبلغ أبعاد الجهاز 163.7 × 75.0 × 7.98 ملم. تتلقى متاجر ZTE عبر الإنترنت في Lazada و Shopee طلبات حجز مسبقة لـ Nubia Neo 5G. يبلغ سعر الجهاز 6،999 بات تايلاندي (أي ما يعادل 199 دولارًا أمريكيًا، أو 6152.46 جنيه مصري، ويأتي بلونين: فانتوم بلاك وأصفر تالف للحرب.

نوبيا Nubia Nubia Neo 5G تايلاند كوالكوم ميدياتك Unisoc ZTE

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