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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. نوبيا الصينية تصدر هاتفا متوسط المدى يدعم اتصالات الـ 5G

Nubia N5
Nubia N5

أطلقت شركة "نوبيا" الصينية رسميا هاتفها ميسور التكلفة المناسب للطبقة المتوسطة Nubia N5 ، وهو داعم لشبكات الجيل الخامس 5G الأحدث على الإطلاق.

ووفقا لتقرير موقع  gizmochina يحتوي هاتف  نوبيا  إن 5 على شاشة تحمل جودة HD + فقط مع معالج  Unisoc T700 وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، ويأتي بسعر في متناول يبلغ 211 دولار أمريكي أو 1499 ياوان، في السطور التالية نرصد المواصفات الكاملة للجهاز الجديد Nubia N5.

Nubia N5

مواصفات ومميزات Nubia N5

ويتميز جهاز Nubia N5 بشاشة عرض نوعها IPS LCD مقاس 6.517 بوصة مزودة بنوتش قطرة المياه التي تحتوي على كاميرا السيلفي بداخلها، تنتج الشاشة دقة HD + تبلغ دقة الوضوح بها 1600 × 720 بيكسل ، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ، ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز فقط. يأتي الهاتف مثبتًا مسبقًا بنظام تشغيل أندرويد 13 الذي يعمل بواجهة مستخدم MyOS 13.

ويحتوي هاتف  نوبيا  N5 الذكي على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، بينما نجد على غلافه الخلفي كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED. الجهاز يفتقر إلى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ولكنه يأتي مع دعم فتح الهاتف عن طريق الوجه.

Nubia N5

ويحزم Nubia N5 بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات. يتم تشغيله بواسطة معالج وحدة مركزية Unisoc T770 ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت.

و تشمل الميزات الأخرى المتوفرة على الجهاز شريحتين اتصال من نوع SIM واتصال  5G و Wi-Fi و Bluetooth و GPS ومنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. أخيرًا ، تبلغ أبعاد ومقاييس الجهاز 163.58 × 75.22 × 8.5 ملم ووزنه الإجمالي 196.5 جرامًا.

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نوبيا N5 السعر والتوافر

في الصين ، يأتي Nubia N5 بإصدارين مختلفين حسب الذاكرة العشوائية وسعة التخزين، الإصدار الأول يأتي مع  4 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم ، بينما الإصدار الأعلى يأتي مع 6 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم، ويتم تسعير كلا المتغيرين بـ 211 دولار للنسخة الأقل و 239 دولار أمريكي للنسخة الأعلى في السعة التخزينية.

و يأتي الجهاز باللون الأسود الكريستالي و من غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق N5 في أسواق خارج الصين.

على صعيد آخر، أطلقت علامة Nubia التجارية إصدار Nubia Z50 Ultra Photographer في الصين بسعر 4999 يوان (ما يعادل 705 دولارات أمريكية). و تم تصميم الإصدار الخاص من الهاتف لعشاق التصوير الفوتوغرافي.

نوبيا Nubia Nubia N5 نوبيا إن 5 دولار ياوان

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