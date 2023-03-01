يقهر iPad وسامسونج.. نوبيا تعلن عن تابلت أندرويد ثلاثي الأبعاد بدون نظارة

أعلنت شركة ZTE، من خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023، عن أول جهاز لوحي يعمل بنظام "أندرويد" يقدم عرضا ثلاثي الأبعاد بدون نظارات.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت شركة ZTE، حاسوبها اللوحي الجديد الذي يأتي تحت علامتها التجارية "نوبيا" تحت اسم nubia Pad 3D، بالشراكة مع Leia Inc وهي شركة تركز على صناعة أجهزة العرض ثلاثية الأبعاد وخدمات المحتوى الثلاثي الأبعاد.

سعر ومواصفات تابلت ZTE nubia pad 3D

ويتميز الجهاز اللوحي nubia Pad 3D، بشاشة من نوع IPS LCD وبقياس 12.4 بوصة، وبدقة 2560×1600 بكسل مع معدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز في الثانية، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10.

وتمتاز الشاشة بوجود طبقة DLB مملوكة لشركة Leia Inc، وهي تدعم وضع المجال الضوئي الثلاثي الأبعاد 3D Lightfield من Leia، والتي تتيح للمستخدمين تحويل المحتوى القياسي ثنائي الأبعاد إلى الثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي باستخدام برنامج التحويل المدمج بالجهاز اللوحي.

ZTE nubia pad 3D

وزودت ZTE،، جهاز nubia Pad 3D اللوحي بكاميرتين أماميتين بدقة 8 ميجابكسل لكل منهما، تستخدمان لتتبع وجه المستخدم لتوفير تجربة مشاهدة ثلاثية الأبعاد للعرض بدون نظارات.

ZTE nubia pad 3D

وإلى جانب عرض المحتوى ثلاثي الأبعاد، إذ يمكن للمستخدم التقاط صور ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى إمكانية مسح الأجسام مع الكاميرتين الأماميتين، وذلك بالإضافة إلى كاميرات خلفية تأتي بدقة 16 ميجابكسل، في الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي.

ZTE nubia pad 3D

ويعمل تابلت nubia Pad 3D، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 888 ، المطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 5 نانومتر، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويمتاز حاسوب nubia Pad 3D من شركة ZTE ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 9700 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 وات، وبرمجيا يعمل الحاسوب بنظام التشغيل أندرويد 13 .

وتتوسع الشراكة بين ZTE وLeia من الناحية البرمجية، إذ يأتي Pad 3D، مع العديد من تطبيقات Leia 3D، محملة مسبقا، إلى جانب متجر التطبيقات Leia Appstore الذي يضم أكثر من 50 لعبة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى أكثر من 1200 تطبيق للمحتوى التعليمي الثلاثي الأبعاد.

وسيتوفر ZTE nubia pad 3D ، للحجز المسبق اعتبارا من 25 مارس الجارى، على أن يبدأ بيعه اعتبارا من 11 أبريل، ولا توجد معلومات حاليا عن السعر.