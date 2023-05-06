اعرف سعر جوال ZTE Nubia RedMagic 8 Pro في السعودية

يعتبر جوال نوبيا ريد ماجيك 8 برو من أفضل الحوالات الفلاج شيب الرائدة في فئة الـ gaming المخصصة للألعاب مع باقة من المزايا التي يصعب أن جدها في أي جوال آخر رائد.

يتوفر جوال نوبيا ريد ماجيك 8 برو ثنائي الشريحة في متجر أمازون المملكة العربية السعودية بسعر 3,169 ريال سعودي مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 16GB+512GB، في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل ما تريد معرفته عن الجهاز الجديد.

Nubia RedMagic 8 Pro

مواصفات Nubia RedMagic 8 Pro

يأتي مع شاشة عرض AMOLED مقاس 6.8 بوصة، دقة وضوح 1116x2480 بيكسل، كثافة بيكسلات 400 نقطة لكل بوصة، درجة سطوع قصوى 1300 شمعة لكل متر مربع، معدل تحديث شاشة 120 هرتز، نسبة شاشة إلى هيكل 89.1%، مع زجاج حماية من كورنين جوريلا جلاس.

يتم تشغيل جوال نوبيا ريد ماجيك 8 برو الجديد بواسطة معالج كوالكوم مجموعة شرائح SM8550-AB Snapdragon 8 من الجيل الثاني، بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أعلى 3.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات Adreno 740 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 أو 16 جيجابايت رام، ومساحة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت روم.

يحزم الجوال بطارية كبيرة سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 80 وات سلكيا تصل إلى 100% خلال 35 دقيقة فقط، و 65 وات لاسلكيا تصل إلى 100% خلال 45 دقيقة فقط.

يأتي جوال نوبيا بـ 3 كاميرات في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل معه كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانورامي وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.