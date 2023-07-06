لعشاق الجيمنج.. ZTE تطلق أول تابلت للألعاب مزود بـ نظام تبريد

إذا كنت من محبي هواتف الألعاب وتبحث عن جهاز مميز ذات شاشة عرض كبيرة كي تحصل على عرض مميز لألعابك المفضلة، تقدم لك شركة ZTE الصينية، أول جهاز لوحى مخصص للألعاب ضمن سلسلتها الشهيرة Red Magic.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، عرضت العلامة التجارية ZTE أول جهاز لوحي مخصص للألعاب من إنتاجها تحت اسم Red Magic، جنبا إلى جنب الهاتف الذكي الجديد Red Magic 8S Pro الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.



سعر ومواصفات تابلت ZTE Red Magic

يتميز الكمبيوتر اللوحي Red Magic، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD بقياس 12.1 بوصة، وبدقة 1600 × 2500 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز، ونسبة سطوع تصل إلى 600 شمعة، وتتميز الشاشة بإطارات متناظرة رفيعة تساهم في المظهر النحيف والخفيف للجهاز.

تابلت الألعاب ZTE Red Magic

ويزن الكمبيوتر اللوحي Red Magic المخصص للألعاب من ZTE، حوالى 613 جراما ويبلغ سمكه 6.5 ملميتر في أنحف نقطة له، ويتميز يمكنك التابلت بمكبرات صوت رباعية مع ضبط DTS.

وزودت ZTE، الكمبيوتر اللوحي بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام ضخمة بسعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ونظرا لكونه جهاز ألعاب، فإن الكمبيوتر اللوحي Red Magic يوفر نظام تبريد ICE Magic الذي يدعي خفض درجة حرارة الجهاز بما يصل إلى 5 درجات مئوية أثناء جلسات اللعب المكثفة، كما يتميز الجهاز اللوحي بإمكانية إقران لوحة مفاتيح أو ماوس أو عصا تحكم للحصول على تجربة تشبه أجهزة سطح المكتب.

تابلت الألعاب ZTE Red Magic

ويتمتع الكمبيوتر اللوحي Red Magic، بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، ويحزم بطارية ضخمة بقوة 10000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات، والذي يشحن البطارية بالكامل في غصون 55 دقيقة.

ويبدأ سعر الكمبيوتر اللوحي Red Magic من 538 دولار (أي ما يعادل 16600 جنيه مصري)، للنسخة الأساسية بسعة 12 + 256 جيجابايت، وستبدأ المبيعات الرسمية للجهاز في الصين يوم 11 يوليو الجاري.