بـ 3 ملايين جنيه.. حقيبة ياسمين صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

أثارت حقيبة الفنانة ياسمين صبري جدلا كبيرا بعد انتشار سعرها من خلال المتجر.

وكانت الشنطة من دار Hermès الفاخرة، ويصل سعرها إلى 105,885 دولار، أي ما يعادل 3 ملايين و266 ألف جنيه مصري.

تحدثت الفنانة ياسمين صبري عن فكرة الذكاء الاصطناعي وانتشارها بشكل مخيف.

وخلال ندوة شاركت فيها في منتدى الإعلام العربي بدبي تحت عنوان "هل سيغير الذكاء الاصطناعي مستقبل الدراما العربية؟ قالت ياسمين صبري ردا على سؤال الإعلامي إيلي نخلة "الذكاء الاصطناعي جاء لمحو قسم كبير من البشرية وفقط بعض المختارين سيستمرون في العيش وفي النهاية البقاء للمختار".