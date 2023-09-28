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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هتظبط ساعتك امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومميزاته

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

يتساءل المواطنين عن موعد الانتهاء من العمل بالتوقيت الصيفي، لا سيما وأن مجلس الوزراء أقر العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

 

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التوقيت الشتوي 2023

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2023

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2023 خلال يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2023.

ويحل موعد تغيير الساعة وبدء العمل بالتوقيت الشتوي مساء يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، حيث تتأخر الساعة لمدة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة صباحًا.

ويبدأ فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من يوم 22 ديسمبر 2023، ويستمر حتى 21 مارس 2024، ويستمر لمدة 89 يومًا.

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي

ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، تنتهي ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل، الموافق يوم السادس والعشرين.

ويتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، بأن تصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة صباحًا، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

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وكان مجلس الوزراء قد أعاد العمل بنظام التوقيت الشتوي والصيفي، بداية من أبريل الماضي، بعد إلغاء العمل به لمدة 12 عامًا.

وأرجع المجلس إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

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التوقيت الشتوي

مميزات التوقيت الشتوي

وعددت الحكومة في بيان الصادر حول إعادة العمل بنظام التوقيت الشتوي، فوائد ومميزات تطبيقه، من بينها:-

توفير الطاقة الكهربائية من خلال تقليل استخدام وسائل التدفئة.

تنشيط خلايا المخ بعد الاستيقاظ، بما يساعد على زيادة الطاقة الإيجابية لدى الأطفال خلال الدراسة.

الاستفادة من العمل خلال ساعات النهار.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

كان مجلس الوزراء قد أعلن بدء تطبيق التوقيت الصيفي مع آخر جمعة في شهر أبريل الماضي، حتى يتم الاستفادة منه عدة فوائد، وتتمثل في الآتي: 

1- ترشيد الطاقة والكهرباء والسولار والمواد البترولية والغاز.

2- كان الغرض من تطبيقه توفير مبلغ قدره 150 مليون دولار من استهلاك الكهرباء.

3- توفير عملة صعبة.

توفير استيراد الغاز بمبلغ قدره 25 مليون دولار.

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