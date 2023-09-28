لإجبارها على مساعدته .. عاطل يضع مخلفات فوق سيارة سيدة بمدينة نصر

ضبط رجال مديرية أمن القاهرة عاطلا لقيامه بوضع مخلفات على سيارة سيدة لإجبارها على تقديم المساعده له.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" متضمن تضرر إحدى المواطنات من أحد الأشخاص لقيامه بوضع مخلفات على السيارة خاصتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 سبتمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات "مقيمة بدائرة القسم" بتضررها من عاطل لقيامه بإلقاء مخلفات أعلى السيارة خاصتها حال توقفها أمام العقار سكنها وعللت قيامه بذلك لإنقطاعها عن تقديم المساعدات المالية له ، تم ضبط المتهم.

وإعترف بإرتكاب الواقعة للضغط على السيدة للإستمرار فى تقديم المساعدات له ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.