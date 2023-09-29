احذر.. أنواع مغشوشة من الأواني الأستانلس ستيل

قدم الشيف محمد شحاته علي صفحته الشخصية بالفيسبوك نبذة عن الأوانى الستانليس ستيل ..

وأكد أنها هى اكثر الاوانى فى طول العمر واكثرهم صحية واقلهم فى المشاكل بشكل عام.

وتختلف عيارات الأواني الستانليس ستيل :

ويعد أفضل عيار سبيكة هو ١٨/١٠ أو يرمز إليه احيانا برقم ٣٠٤

وده عيار يتحمل الإجهاد الحراري لفترات طويلة ولا يتغير فى اللون بسهولة وينصح بشرائه فى الحلل والطاسات وجميع اوانى الطهى الكامل و المباشر.

عيار ١٨/٨ مناسب للاستعمالات البسيطة التى لا تتعرض للإجهاد الحرارى مثال اوانى الشاى والقهوة (الكنكة والبراد) والملاعق والشوك والسكاكين.

عيار ١٨/٠ وهو اردئ أنواع الستانليس واكثرهم انتشاراً حيث يتغير فى اللون والخواص سريعاً ويؤدى إلى التصاق الطعام ويسبب طعم معدنى فى الأكل خاصة مع الصلصة والمواد الحمضية.

ويعرف بإسم الستانليس الصينى

ملحوظة: لا يوجد ستانليستيل المانى متداول فى السوق حتى لو كانت هناك منتجات يروج لها على إنها المانى (تكنولوجيا المانى ، هندسة المانى ، تصميم المانى ... إلخ)

الستانليس الصناعة الألمانية باهظ الثمن جدا وماركاته عالمية مشهورة وغير متداول فى الأسواق العامة والشعبية.