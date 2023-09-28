بعتذرلك يا عروسة.. وصلة ضحك هستيرية لـ تامر حسني بأحد الأفراح

نشر الفنان تامر حسني فيديو كوميدي من أحد الافراح، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهر تامر حسني وهو يمازح العريس بالغناء معه، وعلق على الفيديو قائلا: لازم تكملوا الڤيديو للآخر، حبيبي وعشرة العمر هاني باشا العريس الجميل وعروسته القمر… بعتذرلك يا عروسه اني خليته يغني كنت متخيله انسان زيينا متخيلتش عمري ابداً ان صاحب عمري يطلع إلين فضائي (كائن فضائي) بالنسبه للي عملته فيه في الآخر معلش كنت جاي من الچيم وفي تمرينه معملتهاش فعملتها بالعريس، حبيبي يا هاني يا اغلى هاني ربنا يكرمك انت ومراتك ويسعدكم️ وعقبال الجميع.

وحقق فيلم تاج نجاحاً كبيراً في مصر والدول العربية هذا الموسم وتصدر في تصنيف أفلام البطولة المنفردة المركز الأول، وفي التصنيف العام المركز الثاني.

فيلم تاج من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينما يوم 28 يونيو أول أيام العيد.

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