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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2007 يفوز على فيوتشر بهدف في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على فيوتشر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

جاء هدف فوز الأهلي عن طريق عمر فتحي، برأسية مميزة، خلال الشوط الثاني من المباراة.

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - آدم طارق.

الوسط: زيدان ناجح - محمد رأفت - حازم عاشور - أحمد الشيخ - ياسين عاطف.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وشارك محمد عاطف بدلًا من كريم عمرو، وعمر فتحي بدلًا من زيدان ناجح، ومحمد أشرف بدلًا من أحمد الشيخ، وعصام أحمد بدلًا من ياسين عاطف.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات على التوالي بالعلامة الكاملة، حيث فاز على فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، مسجلًا ١١ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من: أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ فيوتشر ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية إياد تامر

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