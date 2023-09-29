عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحيفة ألمانية تنشر دراسة تكشف أهمية القيلولة لصحة الإنسان .. تقلل من الخرف ومخاطر القلب ومفيدة للعقل "تفاصيل هامة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ربما لو تحدث المئات من العرب والمسلمين عن أهمية القيلولة في حياة الإنسان، ما كان ليهتم الكثيرون بهذا الحديث، ولكن بما أن الحديث قادم من بلاد الفرنجة، فإن لهذا الحديث أهميته الخاصة عند الكثيرين، وذلك كون هذا الرأي جاء بعد أكثر من 1400 سنة عن قاعدة روتينية في حياة العرب، وقد نشرت صحيفة فوكس الألمانية دراسة تكشف أهمية ساعة القيلولة بعد الظهيرة على صحة الإنسان. 

فالقيلولة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب، لذلك فإن تلك الجرعة أمر بالغ الأهمية لصحة الإنسان، وهي فائدة من عدة فوائد كشفتها دراسة حديثة عن تلك العادة في حياة الإنسان، بل وذهبت الدراسة إلى أن تلك الراحة الذهنية والبدنية للإنسان، تزيد من كفائة العقل البشري، وهنا نرصد ما جاء بتقرير الصحيفة الألمانية عن تلك الدراسة. 

 

 

دراسة: القيلولة بعد الظهر يمكن أن تزيد من حجم الدماغ

 

 

"من الواضح أن قيلولتي هي فكرة جيدة حقًا" .. فقد تمكن الباحثون من تحديد علاقة سببية معتدلة بين القيلولة المنتظمة بعد الظهر والدماغ الذي يتقلص بشكل أبطأ مع تقدم العمر، وفقا لمجلة "سليب هيلث" المتخصصة، فوفقا للدراسة، فإن مثل هذه القيلولة المنتظمة مفيدة للدماغ على المدى الطويل، لأن الحجم الإجمالي الأكبر للدماغ يقلل من خطر الإصابة بالخرف والأمراض الأخرى.

وبالنسبة للدراسة، قام باحثون من جامعة جمهورية أوروغواي وجامعة كوليدج لندن بتحليل بيانات من 378932 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا من دراسة البنك الحيوي البريطاني، ووفقاً لهذا، فإن هناك استعداداً وراثياً لتفضيل القيلولة بعد الظهر، ووفقا لأطباء النوم في مستشفى ماساتشوستس العام، هناك ثلاثة أنواع تعتبر القيلولة ذات أهمية خاصة بالنسبة لهم: الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا جدا، أو أولئك الذين يعانون من اضطرابات النوم، أو أولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من النوم لأسباب وراثية، لذلك ربما تكون جيناتي هي التي تجعلني متعبًا وأفضل النوم، على الرغم من الطقس الجميل في الخارج.

 

 

هل تزيد القيلولة من القدرات الإدراكية؟

 

 

وبحسب الدراسة البحثية، فليس من الواضح ما إذا كانت القيلولة تحسن القدرات العقلية، وقد وجد باحثو النوم من ميشيغان فائدة قليلة للقدرات المعرفية، وفي الدراسة التي أجريت في الأوروغواي، لم يجد الباحثون أي دليل على زيادة الأداء في وقت رد الفعل والمعالجة البصرية، وعند التصفح، نجد عددًا مدهشًا من الدراسات العلمية حول القيلولة، حيث تقول دراسة صينية إن كبار السن الصينيين، يقال إن خروف وقت الغداء يحسن القدرات المعرفية.

 

في حين أن القيلولة مرفوضة في العديد من الدول الغربية، إلا أن القيلولة أكثر شيوعًا من القيلولة في دول مثل اليابان والصين وإسبانيا، ويقول شياو بينج جي من جامعة ديلاوير: " في الصين، يتم تضمين وقت القيلولة في جدول ما بعد الغداء للعديد من البالغين في العمل وللطلاب في المدرسة"، لذلك لا حرج في أخذ قيلولة صغيرة بين الحين والآخر.

 

 

الربط بين القيلولة وارتفاع ضغط الدم أو السكتة الدماغية كذب

 

 

وبحسب تقرير الصحيفة الألمانية، فقد أشارت إلى تقرير نشرتها مجلة "ارتفاع ضغط الدم"، تحدثت عن دراسة صينية، تظهر البيانات من بريطانيا العظمى أن القيلولة المتكررة أو المنتظمة في وقت الغداء تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 12 في المائة وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24 في المائة - مقارنة بالأشخاص الذين لم تأخذ قيلولة قط، ولكن يبدوا أن تلكك المقولة كذبة كبرى.

 

فالملفت للنظر في تلك الدراسة، أنها تضمنت مواضيع الاختبار نسبة عالية جدًا من الرجال (الذين غالبًا لا يهتمون كثيرًا بصحتهم) بالإضافة إلى المشاركين ذوي المستويات التعليمية والدخل المنخفض والأشخاص الذين يدخنون أو يشربون الكحول يوميًا أو يعانون من الأرق أو يقضون الليل، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أو السمنة المفرطة أيضًا إلى التعب فوق المتوسط، ترتبط القيلولة أيضًا بالسمنة، لكن القيلولة ليست بالضرورة مسؤولة عن تدهور الحالة الصحية، ويرى باحث النوم مايكل غراندنر من جامعة أريزونا الأمر بهذه الطريقة قائلا: "أولئك الذين لا يستطيعون النوم ليلاً غالباً ما يأخذون قيلولة، فإن قلة النوم أثناء الليل ترتبط بتدهور الحالة الصحية، والقيلولة ليست كافية للتعويض".

 

 

قيلولة بعد الظهر المثالية

 

 

ووفقاً لدراسة أجريت في سويسرا، فإن القيلولة العرضية فقط مفيدة لصحة القلب، لذلك مرة أو مرتين فقط في الأسبوع وليس كل يوم، وتظهر الدراسة أن "القيلولة العرضية تقلل بشكل كبير من مخاطر القلب والأوعية الدموية، ولكن ليس القيلولة اليومية، وهذا ما يؤكده أيضا البروفيسور د. ميد. هانز يواكيم تراب، مدير العيادة الطبية الثانية في مستشفى مارين هيرن  المستشفى الجامعي لجامعة الرور في بوخوم.

 

وتحدث البروفيسور قائلا: "بينما أغمض عيني ببطء، ألخص بإيجاز ما قرأته: القيلولة العرضية مفيدة للدماغ والقلب، وإن 20 إلى 30 دقيقة كافية حتى لا أنزلق إلى نوم حركة العين السريعة وأشعر بعد ذلك بالتعب أكثر مما كنت عليه قبل القيلولة، وإذا كنت أعاني من صعوبة في النوم ليلاً، فيجب أن أتجنب تناول الغداء، وحسنًا، لقد فهمت. وإذا كنت سأقرأ شيئًا ما قبل القيلولة، فهذا هو الأفضل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء رحيله عن الزمالك

كرسي متحرك ووزنها وصل لـ140 كيلو.. سوما تحكي معاناتها مع المرض| فيديو

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

من أمام سيارتها الفارهة.. خطيبة نجم الأهلي تخطف القلوب

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

تيتة رهيبة .. قصة ظهور سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد

موضوعات متعلقة

مطلوب حيا أو ميتا.. من هو أخطر رجل بأمريكا الجنوبية الذي حول أحد السجون لفندق بحمام سباحة بنفوذه؟ "القصة كاملة"

إعدام جماعي ضحيته 5 مليون طائر.. قصة طيور كالويليا الغازية في كينيا وتفاصيل أزمتها الكبرى بإفريقيا

القصة الكاملة لمهرجان "نييجي نييجي" الأوغندي.. الأكثر شعبية بشرق إفريقيا يثير الجدل بأفكاره الخارجة.. والقادة المسلمين يصفونه بغير الأخلاقي

أوروبا تشعر بالخطر| تفاصيل منظومة الدفاع الجديدة استعدادا لتوسع الحرب الأوكرانية أو صدام محتمل مع روسيا "قصة سكاى شيلد"

وقفة دولية لـ"ضغط الدم"..  القاتل الصامت الأول عالميا والمتسبب لـ200 مليون حالة سكتة دماغية وأزمة قلبية سنويا والأخطر من السرطان.. مهم لكل أسرة

جريمة حرمت أوروبا من الغاز ضربة عدو أم طعنة خيانة.. عام على انفجار نورد ستريم والتكهنات تشعل أروقة السياسة "قصة كاملة"

أوروبا على شفا حرب جديدة.. أجواء البلقان المشئومة تعود لكوسوفا وأكبر توتر منذ الألفية الماضية "إرهاصات الصدام"

خدعوك وقالوا الحلم الأوروبي.. السويد تتحول لرواية رعب غير مسبوقة باستمرار جرائم وحرب العصابات

ترشيحاتنا

تحذير طارئ من الأرصاد : أمطار رعدية تضرب هذه المناطق .. ومفاجأة بشأن عاصفة التنين

تركيا: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع سوريا وروسيا وإيران

تحويلات مرورية لرفع الهياكل المعدنية لـ 2 كوبرى مشاه بمحور الميثاق بالقاهرة

السفير المصري يقدم أوراق الاعتماد للرئيس البيلاروسي

السور التي تقرأ فجر الجمعة.. لا تغفل عن هاتين السُنتين من الآن

فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيد من المرحلة السابقة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من المضاد الحيوي.. مشروب يعالج الكحة فورا

نصائح لحماية الطلاب من البرد مع دخول فصل الخريف والمدارس

هتظبط ساعتك امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومميزاته

بـ 3 ملايين جنيه.. حقيبة ياسمين صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ