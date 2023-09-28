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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حلم العمر.. لوسيد تطلق إصدارا خاصا بمناسبة العيد الوطني للسعودية

لوسيد
لوسيد

أعلنت شركة لوسيد موتورز المتخصصة في تصنيع السيارات، عن إصدار خاص بمناسبة العيد الوطني للسعودية من 93 سيارة فقط، اطلقت عليه لقب "حلم العمر"، حيث افتتحت لوسيد بالأمس مصنعها داخل السعودية.

 

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تصدر القائمة ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم، حيث اعلنت لوسيد في وقت سابق من العام الماضي 2022، عن خطتها لاقامة مصنع لتصنيع السيارات في جدة.

لوسيد 

وقالت لوسيد حينها إن السعودية وقّعت اتفاقا لشراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة من الشركة على مدى عشر سنوات، كما وافق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على استثمار 1.8 مليار دولار في إطار العرض الخاص لأسهم شركة "لوسيد" في البورصة في ذات الشهر.

 

يذكر أن صندوق الاستثمارات يمتلك ما يزيد قليلا على 60% من شركة السيارات الكهربائية، تحديدًا في مايو، حيث تسعى المملكة على تنويع اقتصادها الانشطة النفطية في ظل الالتزام الخطة العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

لوسيد 

ويعد صندوق الثروة السيادي السعودي من اكبر المساهمين في شركة لوسيد، وهو المكلف بقيادة خطة المملكة بتقليل الاعتماد على عائدات النفط، كما دشنت السعودية في عام 2022 علامتها التجارية الاولى "سير" والتي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية.

 

وأعلنت عن استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار، في انشاء مصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية و مجمع لألواح الصلب، وتوسع المملكة نشاطها بمصنع "إيه.إم.بي-2" التباع لـ لوسيد، المتخصص في انتاج سيارات السيدان الكهربائية الفاخرة.

 

حيث يقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، و بقوة إنتاجية أولية تصل خمسة آلاف سيارة في السنة الواحدة، وسيتم تعزيز قدرات المصنع لإنتاج 155 ألف سيارة سنويا في مستقبلاً.

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