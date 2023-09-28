حملة المصريين الأحرار لترشيح السيسي تشهد إقبالا بالسويس

بدأ حزب المصريين الأحرار بالسويس، تنفيذ حملة " الحزبية الشعبية " التي أطلقها الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مرشح الحزب فى ماراثون الرئاسة لفترة جديدة 2024- 2030.

حيث استقبل الحزب بالسويس العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة ومجتمعية على كافة المستويات لدعم ترشيح الرئيس السيسي.

و قال عادل فاضل أمين الحزب بالسويس، إن الأمانة تعمل وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار ومتابعة وإشراف الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، ويعكف الحزب علي تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية سوءا من أبناء الحزب أو المنضمين للحملة حديثاً على متابعة الانتخابات الرئاسية والتواصل المباشر مع الشارع.

وأضاف أن هناك إقبالا كبيراً من المواطنين الذين قاموا بالتوقيع على استمارة الحملة التى أطلقها الحزب لدعم الرئيس السيسى كمرشح رئاسى فى الخطوات الرامية لبناء جمهورية جديدة.

لافتا إلى أن محافظة السويس شهدت تطوراً على نطاق واسع فى عهد الرئيس السيسى وأن هناك طفرة كبيرة فى مجالات الصحة العمراني والبنية الأساسية في المحافظة ومشروعات قومية واستثمارات خلال الفترة الراهنة.

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