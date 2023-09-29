أصوات جميلة وموهوبة.. مؤسس فريق كورال أكابيلا مصرية يكشف تفاصيل تكوين الفرفة

خصص برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فقرة من فرقة أكابيلا مصرية.

وقال المايسترو مازن دراز، مؤسس فريق كورال أكابيلا مصرية،: "أكابيلا تعتي أن الأغتية يتم تأديتها من خلال الأصوات البشرية، من موسيقى وغناء"، لافتا: "فرقة أكابيلا مصرية مكونة من 45 مغني وبدأنا منذ سنة".

وأضاف: "الفكرة جاءت لي منذ فترة طويلة من خلال خبرتي في مجال عمل قيادة منتخبات الموسيقى والكورال في الجامعات من خلال أكاديمية الفنون جامعة القاهرة".

وتابع المايسترو مازن دراز، مؤسس فريق كورال أكابيلا مصرية،: "فرقة أكابيلا مصرية تابعة لأكاديمية الفنون"، موضحا: "معظم أعضاء الفرقة طلبة من أكاديمية الفنون بالجامعة وجميعهم أصوات جميلة وموهوبة".

وقدم فريق كورال أكابيلا، العديد من الأغاني خلال استضافتهم في البرنامج.