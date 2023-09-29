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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معاون رئيس الوزراء الأسبق: ما حققه السيسي من إنجازات في عهده خيال

صدى البلد

قال الدكتور عبدالله المغازي معاون رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ القانون الدستوري، إن ما يحدث على أرض مصر من إنجازات ومشروعات قومية خيال لا يمكن أن يصدقه أحد، لافتا إلى أن العمل والتطوير في كل المحافظات بلا استثناء، مشيدا بمشروع عواصم المحافظات الجديدة، موضحا أن بناء الدول يحتاج إلى تضحيات.

وأضاف الدكتور عبدالله المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جميع الدول الكبيرة  في العالم مثل ألمانيا واليابان أثناء مراحل بناء بلادهم كانوا يعانون من مشاكل عديدة في الأسعار وغيرها وقدموا تضحيات كبيرة جدا "كانوا بياكلوا وجبة واحدة في اليوم".

تابع معاون رئيس الوزراء السابق،: مصر كانت تعاني من حالة ترهل وضعف شديد وانهيار تام في كافة خدمات البنية التحتية منذ عام 2011 حتى 2014، لافتا إلى أن مصر كانت تحتاج إلى إعادة بناء وهيكلة تامة في كافة النواحي.

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