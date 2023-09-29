محمد موسى: السيسي قاد نهضة تنموية حقيقية في كل مجالات الحياة

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة السر لاستقرار هذا البلد وهو صاحب النهضة الحقيقية التي تحدث على أرض الواقع في كل مكان في مصر من أسوان للإسكندرية.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مشروعات شغالة علي قدم وساق وتنمية في كل مجالات الحياة.. بلد بدأت من 8 سنين وهي بتأن من الترهل في مختلف الملفات النهاردة تقريباً كل ذلك في الطريق أنه يكون شاهد علي نهضة طالت وستظل رمز للتنمية هيتناقلوا الأجيال اللي جاية".



تابع،: "كلنا شايفين البنية التحتية للبلد بقت عاملة إزاي وهتبقي عاملة إزاي وشوفنا النقلة النوعية اللي أتنقلها الريف المصري ومحافظات الصعيد والعشوائيات كل ذلك بيقول كلمة واحدة وهي أن ترشح الرئيس السيسي فرض شعبي علي الرئيس لاستكمال ما بدأه من إنجاز وفي كل الملفات".

