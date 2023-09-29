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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023... التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور

يعرف أصحاب برج الحوت بأنهم أشخاص عطوفون ومحبون للحياة، ودائما يسعون للتطور والنجاح والاختلاف، كما أنهم يحبون أن يكونوا أصحاب سلطة وقرار، لكنهم لا يترددون فى إشراك المقربين منهم فى ذلك.
 

برج الحوت في حظك اليوم 29/9/2023
العمل هو أهم شىء فى حياة أصحاب برج الحوت، فمن يأتى على عمله، كأنه تعرض له شخصيا، فهو يرى أن المجهود الذى يبذله لا يمكن لأحد أن يضيعه بالتساهل، وذلك لأنه لا يبخل بالجهد والطاقة للحصول على أفضل نتائج.

مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السقا، وفي إطار هذا السياق نقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

 

برج الحوت حظك اليوم مهنيا:

لا تزال الاجواء جيدة جدا بالرغم من انتقال القمر المكتمل الى برج الحمل الى  البيت الثاني بيت المال يبدو مناسباً لك، ويرعى بعض شؤونك المادية  ويجعلك في وضع حساس وتبذل جهوداً مضاعفة لتنال منصباً تستحقه.

برج الحوت اليوم عاطفياً:

إعمل برأي الشريك في أمور دقيقة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.

برج الحوت اليوم صحياً: 

أنت محب للطعام الشهي وصاحب إرادة ضعيفة، الحل الوحيد هو اللجوء إلى أخصائي تغذية لمساعدتك في ضبط شهيتك.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
سوف تستغل الهدوء وتسيطر على أعصابك لتجنب أى مشكلة مهنية، وذلك إلى جانب اللجوء للكلمات اللطيفة لتهدئة العلاقة بينك وين شريك حياتك، ولا مانع من التفكير فى مشاركة شخص يحمل عنك البعض المهام التى تؤثر عليك.

يوم الحظ: الأربعاء
لون الحظ: فضي
رقم الحظ: 7
التوافق اليومي لبرج الحوت
التوافق الطبيعي: برج الحمل ، الأسد ، الميزان ، الدلو
التوافق الأكثر: برج الجوزاء ، القوس
التوافق العادل: الثور ، السرطان ، العقرب ، الجدي
التوافق الأقل: العذراء ، الحوت

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