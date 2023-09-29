برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023: حاول تستوعب الأمور

بانتظار مولود اليوم من برج الميزان ايام مميزة فأبواب الحظ والنجاح سوف تُفتح لك على مصراعيها لتشجيعك على استقبال فترة جديدة ومميزة من حياتك ستبدو لك الحياة متفائلة ومشجّعة فترتفع المعنويات بشكل كبير وبثقة مدهشة.

مولود اليوم الجمعة من برج الميزان

يتميّز مواليد برج الميزان أيضاً بتحفظهم فهم لا يميلون إلى المخاطرة والمغامرة بشؤون الحياة المختلفة كما أنّهم يفضلون التمتع بأشياء مختلفة بمفردهم بعيدا عن وجودهم بالجماعة فهم يفضلون الوحدة عن كونهم وسط جماعة من الناس، وهم أصدقاء مخلصون وصداقتهم أبدية

مولود اليوم من برج الميزان يخاف كثيراً على نفسه من الفشل والخيبات . رجل الميزان في الحب قلبه بركان مشتعل من العواطف والأحاسيس المتدفقة. يحب الشعر والأدب والروايات والقصص . يعترف بالحب بكلّ جرأة وصراحة ودون خوف . فنان بالفطرة، وصوته جهوري، يهوى الإلقاء والتمثيل والتقليد. لا يتقبل النصائح التي يمليها عليه الآخرون .



مهنياً: مخنوق متضايق حاول أن تستوعب الامور ولا تعذب نفسك وكن حذرا جدا سوف تواجه شكوكاً في غير محلها، وقد يصعب عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية.

عاطفياً: العمل بالنصائح ضروري ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية.

صحياً: تستريح من بعض الضغوط، يمكنك أن تخطط لمشروع ترفيهي يريحك أكثر