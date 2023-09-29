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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023: وضعك الصحي يسببلك اضطرابا

برج الثور
برج الثور


عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.
 

برج الثور في حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023

يتسم مولود برج الثور بصفات أخرى منها حبه الشديد لأسرته، والعناد الذى يدفعه لاتخاذ قرارات متهورة في الكثير من الأحيان، والصبر الطويل الذى يجعله يتحمل كل المصاعب والمتاعب

 

مهنياً: لا يناسبك انتقال القمر الى الحمل لذلك اكتفي بالروتين اليومي وخصص أوقاتك لاستراحة والاعمال الروتينية، ان رغبتك في التقدم بطريقة متسرعة تجعلك تصطدم ببعض العراقيل، إنما بتصميمك تعيد تصويب الأمور.

عاطفياً: قلق الشريك قد يكون سببه أنت، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه وإشعاره بالسعادة التي يستحقها.

صحياً: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أن ثمة شيئاً غير مريح ينتابك.

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