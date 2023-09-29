برج الجوزاء اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023: مواجهات شرسة

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023

يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها

تمتعه بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع سواء زملائه في العمل أو جيرانه في محيط مسكنه، كما يعشق عمله



برج الجوزاء.. الابراج والتوقعات اليوم الجمعة 29/9/2023 سبتمبر



مهنياً: تختفي الضغوطات وتدخل في مفاوضات ناجحة وواضحة لكن خفف قليلا من اندفاعك لأن حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الآخرين قد تورّطك في مواجهات شرسة، تمهّل فهذا أفضل.

عاطفياً: إسداء النصائح قد يكون نافعاً، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيوداً لم تكن تتوقعها أو كنت تستخف بها، فانتبه.

صحياً: ابحث جيداً عن الأسباب التي تجعلك في حال قلق دائم، لعل العمل أو العلاقة بالشريك.