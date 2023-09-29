عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد : الجمعة 29 سبتمبر 2023 لا تكشف أوراقك

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023.. أصحاب برج الأسد قادة بالفطرة، فهم لا يتقبلون أن يكون لهم قائد يقرر مسارهم، حيث إنه خبير فى وضع الخطط، وتوزيعها على الفريق، كل واحد حسب قدراته، كما أنه يستمتع بتعليم الآخرين المهارات المختلفة.

برج الأسد اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023

مولود برج الأسد أناس سماتهم الأساسية أن يكونوا في دائرة الضوء، تجدهم مرحين للغاية عاطفيين، يتمتع بالرومانسية والإبداع وحسه الفني، كما أنه شخص جذاب ،كما أن أصحاب برج الأسد معروفون باستقرارهم وولائهم وتماسكهم، إنهم أصدقاء وعشاق مخلصون يضعون قلوبهم في كل علاقة يمرون بها.

مهنياً: يوم ناري بامتياز مع وجود القمر في الحمل ما يجعل امورك تسير على نحو جيّد، كل المسائل العالقة سوف تجد لها حلولا شريعة وتمارس صلاحياتك، وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع.

عاطفياً: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف أوراقك في هذا المجال لئلا يطمع في أخذ المزيد منك.

صحياً: الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة.

أصحاب برج الأسد برج الأسد اليوم الجمعة برج الأسد اليوم برج الأسد حظك اليوم برج الأسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء رحيله عن الزمالك

كرسي متحرك ووزنها وصل لـ140 كيلو.. سوما تحكي معاناتها مع المرض| فيديو

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

من أمام سيارتها الفارهة.. خطيبة نجم الأهلي تخطف القلوب

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

تيتة رهيبة .. قصة ظهور سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم القر.. 50 دعوة لا ترد بين العصر والمغرب رددها لا تبخل على نفسك

كيفية صلاة العيد الأضحى .. أسهل طريقة لأدائها لمن فاتته

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تفتح أبواب السماء والخيرات والأرزاق

دعاء عشر ذي الحجة قصير.. أكثر من الاستغفار والتوبة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

ترشيحاتنا

تحذير طارئ من الأرصاد : أمطار رعدية تضرب هذه المناطق .. ومفاجأة بشأن عاصفة التنين

تركيا: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع سوريا وروسيا وإيران

تحويلات مرورية لرفع الهياكل المعدنية لـ 2 كوبرى مشاه بمحور الميثاق بالقاهرة

السفير المصري يقدم أوراق الاعتماد للرئيس البيلاروسي

السور التي تقرأ فجر الجمعة.. لا تغفل عن هاتين السُنتين من الآن

فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيد من المرحلة السابقة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من المضاد الحيوي.. مشروب يعالج الكحة فورا

نصائح لحماية الطلاب من البرد مع دخول فصل الخريف والمدارس

هتظبط ساعتك امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومميزاته

بـ 3 ملايين جنيه.. حقيبة ياسمين صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ