برج الأسد : الجمعة 29 سبتمبر 2023 لا تكشف أوراقك

برج الأسد اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023.. أصحاب برج الأسد قادة بالفطرة، فهم لا يتقبلون أن يكون لهم قائد يقرر مسارهم، حيث إنه خبير فى وضع الخطط، وتوزيعها على الفريق، كل واحد حسب قدراته، كما أنه يستمتع بتعليم الآخرين المهارات المختلفة.

برج الأسد اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023

مولود برج الأسد أناس سماتهم الأساسية أن يكونوا في دائرة الضوء، تجدهم مرحين للغاية عاطفيين، يتمتع بالرومانسية والإبداع وحسه الفني، كما أنه شخص جذاب ،كما أن أصحاب برج الأسد معروفون باستقرارهم وولائهم وتماسكهم، إنهم أصدقاء وعشاق مخلصون يضعون قلوبهم في كل علاقة يمرون بها.

مهنياً: يوم ناري بامتياز مع وجود القمر في الحمل ما يجعل امورك تسير على نحو جيّد، كل المسائل العالقة سوف تجد لها حلولا شريعة وتمارس صلاحياتك، وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع.

عاطفياً: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف أوراقك في هذا المجال لئلا يطمع في أخذ المزيد منك.

صحياً: الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة.