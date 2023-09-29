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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يكشف سر تألق إمام عاشور

صدى البلد

كشف أحمد عادل، نجم الأهلي السابق ، سر تألق إمام عاشور لاعب الوسط في المباريات التي خاضها مع الفريق الأحمر بعد انضمامه قادماً من ميتيلاند الدنماركي.


وقال عادل عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن عاشور ليس غريباً على لاعبي الأهلي لأنه لعب بجوارهم بالفعل في مباريات المنتخب الوطني.

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وأكد أن النظام الذي فرضه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي داخل غرف ملابس الفريق ساعد عاشور على الانسجام سريعاً كما أن كولر واثق في قدراته.


وأشار إلى أن كولر يفعل ما كان يقوم به البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق مع الجيل الذهبي.

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