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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غير مناسب |نجم الأهلي يهاجم الإدارة بسبب رحيل عبدالحفيظ

صدى البلد

أكد شوقي عبد الشافي نجم الأهلي السابق أن توقيت رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن الفريق الأحمر توقيت غير مناسب تماماً من قبل مجلس الإدارة.

وقال شوقي عبد الشافي نجم الأهلي السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" كان يجب على النادي الأهلي الانتظار حتى اختيار وقت أفضل لتوجيه الشكر لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق وليس وهو فائز مع الفريق بخمس بطولات".

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وتابع:" للأسف الوسط الرياضي في مصر حالياً يسير وراء السوشيال ميديا وهو أمر خطر على الكرة المصرية ".

إسلام صادق الأهلى الكرة المصرية النادي الأهلي

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